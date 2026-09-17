Πυροσβέστες έκαναν περιπολία και βρήκαν ένα μυστηριώδες πρόσωπο σκαλισμένο σε βράχο στο Καζακστάν
Πυροσβέστες έκαναν περιπολία και βρήκαν ένα μυστηριώδες πρόσωπο σκαλισμένο σε βράχο στο Καζακστάν
Το ανάγλυφο πρόσωπο ανακαλύφθηκε τυχαία σε γρανιτένιο βράχο, όμως η ηλικία του παραμένει άγνωστη, με τις εκτιμήσεις να φτάνουν από την Εποχή του Χαλκού έως τον Μεσαίωνα
Μια συνηθισμένη περιπολία πυροσβεστών στη βόρεια πλευρά του Καζακστάν οδήγησε σε μια αναπάντεχη αρχαιολογική ανακάλυψη. Δύο πυροσβέστες εντόπισαν σε έναν γρανιτένιο βράχο ένα ανθρώπινο πρόσωπο σκαλισμένο στην πέτρα.
Η ανακάλυψη έγινε το 2024 στην περιοχή Sandyktau, περίπου 320 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Αστάνα. Οι Nursultan Ashkenov και Akhmet Zaripov, εργαζόμενοι στην τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, ήταν εκείνοι που εντόπισαν το ανάγλυφο κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους. Ενημέρωσαν αμέσως το Υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Καζακστάν και το τοπικό μουσείο, προκειμένου να εξεταστεί το εύρημα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η ανακάλυψη έγινε το 2024 στην περιοχή Sandyktau, περίπου 320 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Αστάνα. Οι Nursultan Ashkenov και Akhmet Zaripov, εργαζόμενοι στην τοπική πυροσβεστική υπηρεσία, ήταν εκείνοι που εντόπισαν το ανάγλυφο κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους. Ενημέρωσαν αμέσως το Υπουργείο Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Καζακστάν και το τοπικό μουσείο, προκειμένου να εξεταστεί το εύρημα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα