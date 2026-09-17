Πυροσβέστες έκαναν περιπολία και βρήκαν ένα μυστηριώδες πρόσωπο σκαλισμένο σε βράχο στο Καζακστάν

Το ανάγλυφο πρόσωπο ανακαλύφθηκε τυχαία σε γρανιτένιο βράχο, όμως η ηλικία του παραμένει άγνωστη, με τις εκτιμήσεις να φτάνουν από την Εποχή του Χαλκού έως τον Μεσαίωνα