«Σπα» 1.700 ετών για Ρωμαίο αυτοκράτορα: Τρεις πισίνες, ατμόλουτρο και θέρμανση κάτω από το δάπεδο
«Σπα» 1.700 ετών για Ρωμαίο αυτοκράτορα: Τρεις πισίνες, ατμόλουτρο και θέρμανση κάτω από το δάπεδο
Τρεις πισίνες, ατμόλουτρο και θέρμανση κάτω από το δάπεδο βρέθηκαν σε πύργο του ανακτόρου του Ρωμαίου αυτοκράτορα στη Σερβία
Ένα εντυπωσιακό ιδιωτικό συγκρότημα λουτρών, σχεδιασμένο για την αποκλειστική χρήση υψηλόβαθμων ενοίκων, αποκάλυψαν αρχαιολόγοι σε ρωμαϊκό ανάκτορο στη σημερινή Σερβία. Το εύρημα δείχνει ότι η πολυτέλεια στην αυτοκρατορική κατοικία δεν περιοριζόταν στους χώρους διαμονής, αλλά έφτανε μέχρι και τις εγκαταστάσεις προσωπικής φροντίδας και χαλάρωσης.
Το λουτρό εντοπίστηκε στον χαμηλότερο όροφο ενός κυκλικού πύργου στη νοτιοδυτική γωνία του ανακτορικού συγκροτήματος του Βρέλο-Σάρκαμεν (Vrelo-Šarkamen), το οποίο συνδέεται με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Μαξιμίνο Β΄ (γνωστός στην ιστορία ως Μαξιμίνος Ντάζα ή Ντάια), που κυβέρνησε από το 310 έως το 313 μ.Χ. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο balneum, δηλαδή ένα ιδιωτικό λουτρικό συγκρότημα. Το εύρημα δεν εντυπωσιάζει μόνο για την ηλικία του, αλλά κυρίως για την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε πριν από περίπου 1.700 χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Το λουτρό εντοπίστηκε στον χαμηλότερο όροφο ενός κυκλικού πύργου στη νοτιοδυτική γωνία του ανακτορικού συγκροτήματος του Βρέλο-Σάρκαμεν (Vrelo-Šarkamen), το οποίο συνδέεται με τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Μαξιμίνο Β΄ (γνωστός στην ιστορία ως Μαξιμίνος Ντάζα ή Ντάια), που κυβέρνησε από το 310 έως το 313 μ.Χ. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι επρόκειτο για ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο balneum, δηλαδή ένα ιδιωτικό λουτρικό συγκρότημα. Το εύρημα δεν εντυπωσιάζει μόνο για την ηλικία του, αλλά κυρίως για την τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε πριν από περίπου 1.700 χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα