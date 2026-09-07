Ο Μεγαλοπόδαρος «εντοπίστηκε» στο Μέιν: Η αστυνομία ανέλαβε μετά από δεκάδες κλήσεις
Ο Μεγαλοπόδαρος «εντοπίστηκε» στο Μέιν: Η αστυνομία ανέλαβε μετά από δεκάδες κλήσεις
Δεκάδες κλήσεις στην αστυνομία του Μέιν ανέφεραν ότι ο μυστηριώδης Μεγαλοπόδαρος κυκλοφορούσε στους δρόμους μιας μικρής πόλης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους
Μπορεί θρυλικά πλάσματα όπως ο Μεγαλοπόδαρος στην Αμερική να έχουν αποδειχτεί πλέον ότι δεν υπάρχουν, όμως ακόμα απασχολούν τους λάτρεις του μυστηρίου και συγκεκριμένα την αστυνομία στο Μέιν των ΗΠΑ.
Όλα ξεκίνησαν όταν το αστυνομικό τμήμα της Damariscotta άρχισε να δέχεται αυξημένο αριθμό κλήσεων από το 911 για έναν μυστηριώδη «άντρα» που έμοιαζε με τον θρυλικό Μεγαλοπόδαρο ο οποίος κυκλοφορούσε στους δρόμους της πόλης. Αυτός ο «Μεγαλοπόδαρος» εθεάθη να περπατά στην Main Street, ενώ σύμφωνα με τις αναφορές εμφανίστηκε ακόμη και κατά την πρωινή άφιξη μαθητών σε τοπικό σχολείο, προκαλώντας ανησυχία σε ορισμένους κατοίκους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Όλα ξεκίνησαν όταν το αστυνομικό τμήμα της Damariscotta άρχισε να δέχεται αυξημένο αριθμό κλήσεων από το 911 για έναν μυστηριώδη «άντρα» που έμοιαζε με τον θρυλικό Μεγαλοπόδαρο ο οποίος κυκλοφορούσε στους δρόμους της πόλης. Αυτός ο «Μεγαλοπόδαρος» εθεάθη να περπατά στην Main Street, ενώ σύμφωνα με τις αναφορές εμφανίστηκε ακόμη και κατά την πρωινή άφιξη μαθητών σε τοπικό σχολείο, προκαλώντας ανησυχία σε ορισμένους κατοίκους.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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