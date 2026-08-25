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Γνωστή ψυχολόγος: «Το να μην στρώνεις ο κρεβάτι το πρωί δεν δείχνει μόνο αναβλητικότητα αλλά και ευελιξία»
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Γνωστή ψυχολόγος: «Το να μην στρώνεις ο κρεβάτι το πρωί δεν δείχνει μόνο αναβλητικότητα αλλά και ευελιξία»

Το αν στρώνουμε ή όχι το κρεβάτι μας κάθε πρωί μπορεί να συνδέεται με διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς μας, από την ευελιξία και τη δημιουργικότητα μέχρι την αναβλητικότητα

Γνωστή ψυχολόγος: «Το να μην στρώνεις ο κρεβάτι το πρωί δεν δείχνει μόνο αναβλητικότητα αλλά και ευελιξία»
Το να στρώνουμε ή όχι το κρεβάτι μας κάθε πρωί μπορεί να φαίνεται σαν μια ασήμαντη συνήθεια, όμως, σύμφωνα με την ψυχολόγο Leticia Martín Enjuto, μπορεί να συνδέεται με διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητας και του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα.

Όπως εξηγεί, δεν πρόκειται για έναν τρόπο να «κρίνουμε» κάποιον, αλλά για πιθανές ενδείξεις που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τις συνήθειές του.

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