Γνωστή ψυχολόγος: «Το να μην στρώνεις ο κρεβάτι το πρωί δεν δείχνει μόνο αναβλητικότητα αλλά και ευελιξία»

Το αν στρώνουμε ή όχι το κρεβάτι μας κάθε πρωί μπορεί να συνδέεται με διαφορετικές πτυχές της προσωπικότητάς μας, από την ευελιξία και τη δημιουργικότητα μέχρι την αναβλητικότητα