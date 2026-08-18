Οι συμβουλές καρδιολόγου μετά από 8.000 εγχειρίσεις: Τα πέντε πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε
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Οι συμβουλές καρδιολόγου μετά από 8.000 εγχειρίσεις: Τα πέντε πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε

Κάποιες από τις μεγαλύτερες απειλές για την καρδιά δεν βρίσκονται μόνο στο πιάτο ή στο πακέτο των τσιγάρων

Οι συμβουλές καρδιολόγου μετά από 8.000 εγχειρίσεις: Τα πέντε πράγματα που πρέπει να αποφεύγετε
Δεν υπάρχει τρόπος να εγγυηθεί κανείς ότι η καρδιά του θα παραμείνει υγιής για πάντα. Ωστόσο, ένας καρδιολόγος που έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 8.000 επεμβάσεις καρδιάς υποστηρίζει πως υπάρχουν πέντε πράγματα που όλοι μπορούμε να αποφεύγουμε για να βελτιώσουμε τις πιθανότητές μας.

Οι πέντε παράγοντες

Ο Dr Jeremy London αναφέρει πρώτο το κάπνισμα σε κάθε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των τσιγάρων, του vaping κ.α. Όπως τονίζει, οι πνεύμονες προορίζονται για την αναπνοή και όχι για την εισπνοή καπνού ή άλλων ουσιών.

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