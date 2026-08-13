Το μυρμήγκι που κατακτά τη Μεσόγειο: Η υπεραποικία-γίγαντας απειλεί τη βιοποικιλότητα
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Το μυρμήγκι που κατακτά τη Μεσόγειο: Η υπεραποικία-γίγαντας απειλεί τη βιοποικιλότητα

Το αργεντίνικο μυρμήγκι έχει δημιουργήσει μια υπεραποικία άνω των 6.000 χιλιομέτρων στις ακτές της Μεσογείου, απειλώντας τα τοπικά οικοσυστήματα

Το μυρμήγκι που κατακτά τη Μεσόγειο: Η υπεραποικία-γίγαντας απειλεί τη βιοποικιλότητα
Ένα από τα πιο επιτυχημένα εισβολικά είδη στον κόσμο εξαπλώνεται εδώ και δεκαετίες στις ακτές της Ισπανίας και της Μεσογείου.

Πρόκειται για το αργεντίνικο μυρμήγκι (Linepithema humile), ένα είδος με καταγωγή από τη Νότια Αμερική, το οποίο έχει δημιουργήσει μια τεράστια υπεραποικία που εκτείνεται σε περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα, από την Ισπανία και την Πορτογαλία έως τη Γαλλία και τη βόρεια Ιταλία.

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