Το μυρμήγκι που κατακτά τη Μεσόγειο: Η υπεραποικία-γίγαντας απειλεί τη βιοποικιλότητα
Το μυρμήγκι που κατακτά τη Μεσόγειο: Η υπεραποικία-γίγαντας απειλεί τη βιοποικιλότητα
Το αργεντίνικο μυρμήγκι έχει δημιουργήσει μια υπεραποικία άνω των 6.000 χιλιομέτρων στις ακτές της Μεσογείου, απειλώντας τα τοπικά οικοσυστήματα
Ένα από τα πιο επιτυχημένα εισβολικά είδη στον κόσμο εξαπλώνεται εδώ και δεκαετίες στις ακτές της Ισπανίας και της Μεσογείου.
Πρόκειται για το αργεντίνικο μυρμήγκι (Linepithema humile), ένα είδος με καταγωγή από τη Νότια Αμερική, το οποίο έχει δημιουργήσει μια τεράστια υπεραποικία που εκτείνεται σε περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα, από την Ισπανία και την Πορτογαλία έως τη Γαλλία και τη βόρεια Ιταλία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Πρόκειται για το αργεντίνικο μυρμήγκι (Linepithema humile), ένα είδος με καταγωγή από τη Νότια Αμερική, το οποίο έχει δημιουργήσει μια τεράστια υπεραποικία που εκτείνεται σε περισσότερα από 6.000 χιλιόμετρα, από την Ισπανία και την Πορτογαλία έως τη Γαλλία και τη βόρεια Ιταλία.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα