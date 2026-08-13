Το «ματωμένο φεγγάρι» που έσωσε τον Κολόμβο από τους εξαγριωμένους ιθαγενείς της Τζαμάικα

Το 1504, ο Κολόμβος χρησιμοποίησε μια έκλειψη Σελήνης για να τρομοκρατήσει τους Ινδιάνους της Τζαμάικα και να εξασφαλίσει τροφή για το πλήρωμά του