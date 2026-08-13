Το «ματωμένο φεγγάρι» που έσωσε τον Κολόμβο από τους εξαγριωμένους ιθαγενείς της Τζαμάικα
Το «ματωμένο φεγγάρι» που έσωσε τον Κολόμβο από τους εξαγριωμένους ιθαγενείς της Τζαμάικα
Το 1504, ο Κολόμβος χρησιμοποίησε μια έκλειψη Σελήνης για να τρομοκρατήσει τους Ινδιάνους της Τζαμάικα και να εξασφαλίσει τροφή για το πλήρωμά του
Το 1504, κατά το τέταρτο ταξίδι του στην Αμερική, ο Χριστόφορος Κολόμβος βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, όταν τα πλοία του ναυάγησαν στις ακτές της Τζαμάικα και ο ίδιος με το πλήρωμά του παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο νησί, χωρίς δυνατότητα επιστροφής στην Ευρώπη.
Ο γραφέας Ντιέγκο Μέντες ταξίδεψε με κανό προς την Ισπανιόλα, το νησί που σήμερα μοιράζονται η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, ο κυβερνήτης Νικολάς ντε Οβάντο, που δεν εμπιστευόταν τον Κολόμβο, κράτησε τον Μέντες για μήνες. Στην Τζαμάικα, ταυτόχρονα, το πλήρωμα είχε καταφέρει αρχικά να εξασφαλίζει τρόφιμα ανταλλάσσοντας ευρωπαϊκά αντικείμενα με τους ντόπιους. Η κατάσταση όμως άλλαξε όταν ξέσπασε ανταρσία μεταξύ των ανδρών του Κολόμβου, προκαλώντας εντάσεις με την τοπική κοινότητα. Οι κάτοικοι σταμάτησαν σταδιακά να τους προμηθεύουν με τρόφιμα και οι άνδρες άρχισαν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του υποσιτισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ο γραφέας Ντιέγκο Μέντες ταξίδεψε με κανό προς την Ισπανιόλα, το νησί που σήμερα μοιράζονται η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία, προκειμένου να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, ο κυβερνήτης Νικολάς ντε Οβάντο, που δεν εμπιστευόταν τον Κολόμβο, κράτησε τον Μέντες για μήνες. Στην Τζαμάικα, ταυτόχρονα, το πλήρωμα είχε καταφέρει αρχικά να εξασφαλίζει τρόφιμα ανταλλάσσοντας ευρωπαϊκά αντικείμενα με τους ντόπιους. Η κατάσταση όμως άλλαξε όταν ξέσπασε ανταρσία μεταξύ των ανδρών του Κολόμβου, προκαλώντας εντάσεις με την τοπική κοινότητα. Οι κάτοικοι σταμάτησαν σταδιακά να τους προμηθεύουν με τρόφιμα και οι άνδρες άρχισαν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του υποσιτισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα