Σάλος με διαγωνιζόμενη της Eurovision: Κατηγορείται για ρατσισμό και ξενοφοβία
Σάλος με διαγωνιζόμενη της Eurovision: Κατηγορείται για ρατσισμό και ξενοφοβία
Η νεαρή τραγουδίστρια σχολίασε δημοσίευση μιας influencer από το Ισραήλ, η οποία αφορούσε έναν μουσουλμάνο στην Βρετανία
Κύμα αντιδράσεων έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες μια τραγουδίστρια που έλαβε μέρος στον φετινό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, η οποία ανέβασε ένα κείμενο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, υποστηρίζοντας μια influencer η οποία σχολίαζε με έντονο ύφος έναν νεαρό μουσουλμάνο που μιλούσε με αρνητικό τρόπο για τα σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο.
Η Atvara, η 33χρονη τραγουδίστρια που εκπροσώπησε φέτος την Λετονία στην Eurovision, ανέβασε το βίντεο μιας Influencer σε story και σχολίασε πως όποιος μετακομίζει σε μια ξένη χώρα πρέπει να σέβεται τις αξίες και την κουλτούρα της, και να μην προσπαθεί να επιβάλει τις δικές του. Αμέσως πολλοί λογαριασμοί στο Χ και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα έσπευσαν να μιλήσουν αρνητικά και να κατηγορίσουν την τραγουδίστρια για ρατσισμό και ξενοφοβία εναντίον των μουσουλμάνων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Η Atvara, η 33χρονη τραγουδίστρια που εκπροσώπησε φέτος την Λετονία στην Eurovision, ανέβασε το βίντεο μιας Influencer σε story και σχολίασε πως όποιος μετακομίζει σε μια ξένη χώρα πρέπει να σέβεται τις αξίες και την κουλτούρα της, και να μην προσπαθεί να επιβάλει τις δικές του. Αμέσως πολλοί λογαριασμοί στο Χ και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα έσπευσαν να μιλήσουν αρνητικά και να κατηγορίσουν την τραγουδίστρια για ρατσισμό και ξενοφοβία εναντίον των μουσουλμάνων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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