Η αρχαία πόλη που μάγεψε τον Μέγα Αλέξανδρο και έγινε πρωτεύουσα μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας
Η αρχαία πόλη που μάγεψε τον Μέγα Αλέξανδρο και έγινε πρωτεύουσα μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας
Με ιστορία σχεδόν 3.000 ετών, η Σαμαρκάνδη υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα σταυροδρόμια του Δρόμου του Μεταξιού, γοητεύοντας ακόμη και τον Μέγα Αλέξανδρο
Η Σαμαρκάνδη, μία από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου που κατοικούνται αδιάκοπα μέχρι σήμερα, δεν είναι απλώς ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός του Ουζμπεκιστάν. Με ιστορία σχεδόν 3.000 ετών, υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα εμπορικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά κέντρα της Ασίας, ενώ η φήμη της έφτασε μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος την κατέκτησε το 329 π.Χ.
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μακεδόνας στρατηλάτης, αντικρίζοντας την πόλη, φέρεται να είπε πως ήταν «ομορφότερη απ' ό,τι φανταζόταν», αποτυπώνοντας τη μοναδική εντύπωση που προκαλούσε ήδη από την αρχαιότητα.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μακεδόνας στρατηλάτης, αντικρίζοντας την πόλη, φέρεται να είπε πως ήταν «ομορφότερη απ' ό,τι φανταζόταν», αποτυπώνοντας τη μοναδική εντύπωση που προκαλούσε ήδη από την αρχαιότητα.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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