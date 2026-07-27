Έκοψαν το βουνό στα δύο: Κινέζοι μηχανικοί βρήκαν λύση για να φτιάξουν αυτοκινητόδρομο

Κινέζοι μηχανικοί κατέφυγαν σε μια ριζοσπαστική λύση, κόβοντας βουνά στα δύο για τη δημιουργία ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου που συνδέει απομονωμένες περιοχές