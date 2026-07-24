Πήγαν να ανοίξουν μπαρ και οι τοίχοι αποκάλυψαν ένα μυστικό που έμενε κρυφό για πάνω από 100 χρόνια
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Πήγαν να ανοίξουν μπαρ και οι τοίχοι αποκάλυψαν ένα μυστικό που έμενε κρυφό για πάνω από 100 χρόνια

Κατά την ανακαίνιση κτιρίου 115 ετών στις ΗΠΑ, ιδιοκτήτης ανακάλυψε δύο γιγάντιες τοιχογραφίες του 1915, κρυμμένες πίσω από σοβά για πάνω από έναν αιώνα

Πήγαν να ανοίξουν μπαρ και οι τοίχοι αποκάλυψαν ένα μυστικό που έμενε κρυφό για πάνω από 100 χρόνια
Μια προγραμματισμένη ανακαίνιση σε ιστορικό κτίριο στην πόλη Οκανόγκαν της πολιτείας Ουάσινγκτον στις ΗΠΑ εξελίχθηκε σε σημαντική αρχαιολογική και ιστορική ανακάλυψη, όταν πίσω από τους σοβατισμένους τοίχους αποκαλύφθηκαν δύο τεράστιες πανοραμικές τοιχογραφίες που παρέμεναν κρυμμένες για περισσότερο από έναν αιώνα.

Ο Νικ Τιμ είχε αγοράσει το κτίριο μαζί με τη σύζυγό του, Λίζα, με σκοπό να το μετατρέψουν σε μπαρ και χώρο συνάντησης της τοπικής κοινότητας. Κατά την αφαίρεση του σοβά, άρχισαν να εμφανίζονται χρώματα πάνω σε μια υφασμάτινη επιφάνεια στερεωμένη στον τοίχο.

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