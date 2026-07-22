Μετακόμισαν και πέταξαν το παλιό νοικοκυριό τους στο πεζοδρόμιο
Μετακόμισαν και πέταξαν το παλιό νοικοκυριό τους στο πεζοδρόμιο
Καναπέδες, ντουλάπια και κάθε λογής ογκώδη αντικείμενα βρέθηκαν παρατημένα σε πεζοδρόμιο της Θεσσαλονίκης μετά από μετακόμιση
Δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχηματίστηκε σε βάρος δύο 39χρονων, οι οποίοι φέρονται να εγκατέλειψαν στο πεζοδρόμιο έπιπλα και ογκώδη αντικείμενα μετά τη μετακόμισή τους από διαμέρισμα στην περιοχή της Παπάφη, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και καταγγέλθηκε στις αρμόδιες Αρχές. Έπειτα από έρευνα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν οι δύο άνδρες και σχηματίστηκε σε βάρος τους σχετική δικογραφία.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr/
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και καταγγέλθηκε στις αρμόδιες Αρχές. Έπειτα από έρευνα του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν οι δύο άνδρες και σχηματίστηκε σε βάρος τους σχετική δικογραφία.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr/
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