Ο «χαμένος» λαβύρινθος της Αιγύπτου με 3.000 δωμάτια: Το μνημείο που ο Ηρόδοτος έβαλε πάνω από τις Πυραμίδες
Ο «χαμένος» λαβύρινθος της Αιγύπτου με 3.000 δωμάτια: Το μνημείο που ο Ηρόδοτος έβαλε πάνω από τις Πυραμίδες
Ένας αρχαίος λαβύρινθος στην Αίγυπτο με περίπου 3.000 δωμάτια εντυπωσίασε τον Ηρόδοτο, που υποστήριξε πως ξεπερνούσε ακόμη και τις Πυραμίδες της Γκίζας
Ένα από τα πιο αινιγματικά μνημεία της αρχαίας Αιγύπτου παραμένει κρυμμένο εν μέρει κάτω από την άμμο και τα ιζήματα στην περιοχή του Φαγιούμ. Γνωστός ως ο Μεγάλος Λαβύρινθος της Χαουάρα, ο τεράστιος αυτός αρχιτεκτονικός χώρος συνδέεται με τον φαραώ Αμενεμχάτ Γ΄ και, σύμφωνα με αρχαίες περιγραφές, διέθετε περίπου 3.000 δωμάτια σε δύο επίπεδα.
Ο ιστορικός Ηρόδοτος επισκέφθηκε την Αίγυπτο τον 5ο αιώνα π.Χ. και περιέγραψε το μνημείο ως ένα έργο εξαιρετικής κλίμακας και πολυπλοκότητας.
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Ο ιστορικός Ηρόδοτος επισκέφθηκε την Αίγυπτο τον 5ο αιώνα π.Χ. και περιέγραψε το μνημείο ως ένα έργο εξαιρετικής κλίμακας και πολυπλοκότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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