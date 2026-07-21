Ο «χαμένος» λαβύρινθος της Αιγύπτου με 3.000 δωμάτια: Το μνημείο που ο Ηρόδοτος έβαλε πάνω από τις Πυραμίδες
BEST OF NETWORK

Ο «χαμένος» λαβύρινθος της Αιγύπτου με 3.000 δωμάτια: Το μνημείο που ο Ηρόδοτος έβαλε πάνω από τις Πυραμίδες

Ένας αρχαίος λαβύρινθος στην Αίγυπτο με περίπου 3.000 δωμάτια εντυπωσίασε τον Ηρόδοτο, που υποστήριξε πως ξεπερνούσε ακόμη και τις Πυραμίδες της Γκίζας

Ο «χαμένος» λαβύρινθος της Αιγύπτου με 3.000 δωμάτια: Το μνημείο που ο Ηρόδοτος έβαλε πάνω από τις Πυραμίδες
Ένα από τα πιο αινιγματικά μνημεία της αρχαίας Αιγύπτου παραμένει κρυμμένο εν μέρει κάτω από την άμμο και τα ιζήματα στην περιοχή του Φαγιούμ. Γνωστός ως ο Μεγάλος Λαβύρινθος της Χαουάρα, ο τεράστιος αυτός αρχιτεκτονικός χώρος συνδέεται με τον φαραώ Αμενεμχάτ Γ΄ και, σύμφωνα με αρχαίες περιγραφές, διέθετε περίπου 3.000 δωμάτια σε δύο επίπεδα.

Ο ιστορικός Ηρόδοτος επισκέφθηκε την Αίγυπτο τον 5ο αιώνα π.Χ. και περιέγραψε το μνημείο ως ένα έργο εξαιρετικής κλίμακας και πολυπλοκότητας.

Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης