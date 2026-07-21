Η λύση για τον «εφιάλτη» του καλοκαιριού: Η παγίδα που «εξαφανίζει» τα κουνούπια στον Τύρναβο

Μια νέα τεχνολογία για την αντιμετώπιση των κουνουπιών εφαρμόζεται στον Τύρναβο, με στόχο τη μείωση της παρουσίας τους σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολίτες. Η συσκευή λειτουργεί ως ειδική παγίδα που μπορεί να καλύψει έκταση περίπου 8 στρεμμάτων. Με τη χρήση μιας ειδικής ορμόνης, προσελκύει κυρίως τα θηλυκά κουνούπια και τα εγκλωβίζει, περιορίζοντας έτσι την επαφή τους με τον άνθρωπο. Η ουσία που χρησιμοποιείται είναι άοσμη, οικολογική και δρα αποκλειστικά στα κουνούπια, χωρίς να επηρεάζει τους ανθρώπους.Ο αντιδήμαρχος Τυρνάβου, Νίκος Νταλαγιάννης, παρουσίασε τη νέα συσκευή Mosquitaire στην εκπομπή Action ΤΩΡΑ, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια καινοτόμο λύση που βασίζεται σε φυσικούς τρόπους προσέλκυσης και παγίδευσης των κουνουπιών. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, η μείωση των παραπόνων αλλά και η αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με ασθένειες που μεταδίδονται από τα κουνούπια. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και πολιτών για την αποτελεσματική εφαρμογή της νέας πρωτοβουλίας.Τα θηλυκά κουνούπια είναι αυτά που τσιμπούν, καθώς χρειάζονται αίμα για την ανάπτυξη των αυγών τους. Ο εντοπισμός των ανθρώπων γίνεται μέσω φυσικών σημάτων, όπως η μυρωδιά, η θερμοκρασία του σώματος και άλλοι παράγοντες. Για αυτό και δεν δέχονται όλοι οι άνθρωποι τα ίδια τσιμπήματα. Η συγκεκριμένη παγίδα αξιοποιεί αυτή τη συμπεριφορά των κουνουπιών, προσελκύοντάς τα σε ειδικό σημείο όπου παγιδεύονται, αντί να κατευθύνονται προς ανθρώπους.Η πρωτοβουλία ξεκίνησε μετά τα αυξημένα κρούσματα από κουνούπια που μετέδιδαν τον ιό του Δυτικού Νείλου στις γύρω περιοχές. Μια εταιρεία που διαθέτει τη συγκεκριμένη πατέντα, η οποία εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και στο εξωτερικό, προσέγγισε τον Δήμο Τυρνάβου. Μετά από συζήτηση με τον δήμαρχο, αποφασίστηκε να δοκιμαστεί η μέθοδος πιλοτικά, καθώς κρίθηκε ότι μπορούσε να προσφέρει πιο δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος. Μετά τα θετικά αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής, τοποθετήθηκαν δύο συσκευές: μία στο αθλητικό κέντρο και μία στην πλατεία Τυρνάβου. Η επέκταση της συγκεκριμένης λύσης και σε άλλες περιοχές εξετάζεται το επόμενο διάστημα. Η συσκευή χρειάζεται ηλεκτρικό ρεύμα για τη λειτουργία της και αποτελεί μια επιπλέον παρέμβαση μαζί με τους ψεκασμούς που ήδη πραγματοποιούνται.