«Δεν υπάρχουν αποδείξεις»: Άφησε τον υπολογιστή ανοιχτό για 309 ώρες και ζήτησε υπερωρίες
«Δεν υπάρχουν αποδείξεις»: Άφησε τον υπολογιστή ανοιχτό για 309 ώρες και ζήτησε υπερωρίες
Εργαζόμενη ζήτησε πληρωμή για 309 ώρες υπερωρίας μέσω τηλεργασίας, όμως το δικαστήριο έκρινε ότι η ανοιχτή σύνδεση υπολογιστή δεν αποτελεί απόδειξη εργασίας
Μια υπόθεση που αναδεικνύει τις δυσκολίες ελέγχου της τηλεργασίας έφτασε στις αίθουσες των δικαστηρίων στην Ισπανία, με μια εργαζόμενη να διεκδικεί αμοιβή για περισσότερες από 300 ώρες υπερωριακής απασχόλησης, χωρίς όμως να καταφέρει να αποδείξει ότι πράγματι εργάστηκε για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Υπάλληλος της Roland Europe Group LMT υποστήριξε ότι πραγματοποίησε συνολικά 309 ώρες και 11 λεπτά υπερωριακής εργασίας εξ αποστάσεως και ζήτησε να της καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά. Η υπόθεση εξετάστηκε από το Κοινωνικό Τμήμα του Πρωτοδικείου της Βαρκελώνης, το οποίο τελικά απέρριψε την προσφυγή της.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Υπάλληλος της Roland Europe Group LMT υποστήριξε ότι πραγματοποίησε συνολικά 309 ώρες και 11 λεπτά υπερωριακής εργασίας εξ αποστάσεως και ζήτησε να της καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά. Η υπόθεση εξετάστηκε από το Κοινωνικό Τμήμα του Πρωτοδικείου της Βαρκελώνης, το οποίο τελικά απέρριψε την προσφυγή της.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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