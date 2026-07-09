Έργο-μαμούθ στην Ινδία: Σκάβει γιγαντιαία δίδυμη σήραγγα 12 χλμ. κάτω από εθνικό πάρκο με 6 μετροπόντικες
Έργο-μαμούθ στην Ινδία: Σκάβει γιγαντιαία δίδυμη σήραγγα 12 χλμ. κάτω από εθνικό πάρκο με 6 μετροπόντικες
Η Ινδία κατασκευάζει δίδυμη σήραγγα κάτω από εθνικό πάρκο για να μειώσει τις αποστάσεις και την κίνηση στη Μουμπάι
Η Μουμπάι στην Ινδία είναι μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου και η κυκλοφοριακή συμφόρηση αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο για εκατομμύρια οδηγούς. Οι μετακινήσεις μεταξύ των ανατολικών και δυτικών προαστίων μπορεί να διαρκούν ώρες, με αποτέλεσμα οι αρχές να αναζητούν εδώ και χρόνια μια λύση που θα αποσυμφορήσει το οδικό δίκτυο.
Αυτή η λύση φαίνεται πως παίρνει πλέον σάρκα και οστά με την κατασκευή της δίδυμης σήραγγας Thane–Borivli, ενός έργου-μαμούθ που θα περνά κάτω από το Εθνικό Πάρκο Sanjay Gandhi. Η νέα υπόγεια αρτηρία φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις στη μητροπολιτική περιοχή της Μουμπάι, μειώνοντας τόσο τις αποστάσεις όσο και τον χρόνο που απαιτείται για να διασχίσει κανείς την πόλη.
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Αυτή η λύση φαίνεται πως παίρνει πλέον σάρκα και οστά με την κατασκευή της δίδυμης σήραγγας Thane–Borivli, ενός έργου-μαμούθ που θα περνά κάτω από το Εθνικό Πάρκο Sanjay Gandhi. Η νέα υπόγεια αρτηρία φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τις μετακινήσεις στη μητροπολιτική περιοχή της Μουμπάι, μειώνοντας τόσο τις αποστάσεις όσο και τον χρόνο που απαιτείται για να διασχίσει κανείς την πόλη.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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