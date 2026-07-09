Έργο-μαμούθ στην Ινδία: Σκάβει γιγαντιαία δίδυμη σήραγγα 12 χλμ. κάτω από εθνικό πάρκο με 6 μετροπόντικες

Η Ινδία κατασκευάζει δίδυμη σήραγγα κάτω από εθνικό πάρκο για να μειώσει τις αποστάσεις και την κίνηση στη Μουμπάι