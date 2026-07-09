8 Ιουλίου: Η ημέρα που το 99% του πληθυσμού της Γης βλέπει το φως του ήλιου ταυτόχρονα
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8 Ιουλίου: Η ημέρα που το 99% του πληθυσμού της Γης βλέπει το φως του ήλιου ταυτόχρονα

Ισχυρισμός του διαδικτύου αναφέρει πως σήμερα, 8 Ιουλίου, σχεδόν ολόκληρος ο παγκόσμιος πληθυσμός θα δει το φως του ήλιου την ίδια ακριβώς στιγμή, κάτι που αποδεικνύεται ουσιαστικά αληθινό

8 Ιουλίου: Η ημέρα που το 99% του πληθυσμού της Γης βλέπει το φως του ήλιου ταυτόχρονα
Υπάρχει ένας περίεργος ισχυρισμός που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον οποίο στις 8 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, σχεδόν όλος ο πληθυσμός της Γης θα βιώσει το φως του ήλιου την ίδια ακριβώς στιγμή.

Οι παράγοντες που ευνοούν αυτό το φαινόμενο
Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό; Υπάρχουν μερικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Ο πρώτος είναι ότι η ξηρά της Γης δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, καθώς περίπου το 68% βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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