8 Ιουλίου: Η ημέρα που το 99% του πληθυσμού της Γης βλέπει το φως του ήλιου ταυτόχρονα
8 Ιουλίου: Η ημέρα που το 99% του πληθυσμού της Γης βλέπει το φως του ήλιου ταυτόχρονα
Ισχυρισμός του διαδικτύου αναφέρει πως σήμερα, 8 Ιουλίου, σχεδόν ολόκληρος ο παγκόσμιος πληθυσμός θα δει το φως του ήλιου την ίδια ακριβώς στιγμή, κάτι που αποδεικνύεται ουσιαστικά αληθινό
Υπάρχει ένας περίεργος ισχυρισμός που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον οποίο στις 8 Ιουλίου, σήμερα δηλαδή, σχεδόν όλος ο πληθυσμός της Γης θα βιώσει το φως του ήλιου την ίδια ακριβώς στιγμή.
Οι παράγοντες που ευνοούν αυτό το φαινόμενο
Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό; Υπάρχουν μερικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Ο πρώτος είναι ότι η ξηρά της Γης δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, καθώς περίπου το 68% βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Οι παράγοντες που ευνοούν αυτό το φαινόμενο
Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό; Υπάρχουν μερικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Ο πρώτος είναι ότι η ξηρά της Γης δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη, καθώς περίπου το 68% βρίσκεται στο βόρειο ημισφαίριο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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