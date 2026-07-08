«Τείχος στον ωκεανό»: Τον μεγαλύτερο κυματοθραύστη της Δανίας χτίζει ο μεγαλύτερος εκσκαφέας του κόσμου

Ο μεγαλύτερος εκσκαφέας του κόσμου στη Δανία κατασκευάζει έναν γιγαντιαίο κυματοθραύστη 156 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία από τα κύματα της Βόρειας Θάλασσας