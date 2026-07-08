«Τείχος στον ωκεανό»: Τον μεγαλύτερο κυματοθραύστη της Δανίας χτίζει ο μεγαλύτερος εκσκαφέας του κόσμου
«Τείχος στον ωκεανό»: Τον μεγαλύτερο κυματοθραύστη της Δανίας χτίζει ο μεγαλύτερος εκσκαφέας του κόσμου
Ο μεγαλύτερος εκσκαφέας του κόσμου στη Δανία κατασκευάζει έναν γιγαντιαίο κυματοθραύστη 156 εκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία από τα κύματα της Βόρειας Θάλασσας
Στο λιμάνι του Χάνστχολμ, στο βορειοδυτικό άκρο της Δανίας, εξελίσσεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά έργα παράκτιας προστασίας στην Ευρώπη.
Πρόκειται για έναν γιγαντιαίο κυματοθραύστη, γνωστό και ως «τείχος στον ωκεανό», ο οποίος κατασκευάζεται στη Βόρεια Θάλασσα με προϋπολογισμό περίπου 156 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο κυματοθραύστης έχει μήκος 396 μέτρα και σχεδιάστηκε για να προστατεύει το λιμάνι, τα πλοία και τις αποβάθρες από τη σφοδρότητα της θάλασσας.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Πρόκειται για έναν γιγαντιαίο κυματοθραύστη, γνωστό και ως «τείχος στον ωκεανό», ο οποίος κατασκευάζεται στη Βόρεια Θάλασσα με προϋπολογισμό περίπου 156 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο κυματοθραύστης έχει μήκος 396 μέτρα και σχεδιάστηκε για να προστατεύει το λιμάνι, τα πλοία και τις αποβάθρες από τη σφοδρότητα της θάλασσας.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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