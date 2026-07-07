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Ο πιο σημαντικός ποταμός της Ευρώπης στερεύει: Τι σημαίνει για καύσιμα, τιμές και ελλείψεις
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Ο πιο σημαντικός ποταμός της Ευρώπης στερεύει: Τι σημαίνει για καύσιμα, τιμές και ελλείψεις

Η δραματική πτώση της στάθμης του ποταμού Ρήνου προκαλεί ανησυχία στην Ευρώπη

Ο πιο σημαντικός ποταμός της Ευρώπης στερεύει: Τι σημαίνει για καύσιμα, τιμές και ελλείψεις
Ο Ρήνος, ο σημαντικότερος υδάτινος εμπορικός διάδρομος της Δυτικής Ευρώπης, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων ετών. Η παρατεταμένη ξηρασία και τα διαδοχικά κύματα καύσωνα έχουν οδηγήσει σε αισθητή μείωση της στάθμης των υδάτων, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες για την τροφοδοσία βιομηχανιών, την ενεργειακή επάρκεια και την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο ποταμός διασχίζει τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία και την Ολλανδία, αποτελώντας βασική αρτηρία για τη μεταφορά πετρελαίου, άνθρακα, χημικών προϊόντων, πρώτων υλών και εξαρτημάτων που τροφοδοτούν τη βιομηχανική παραγωγή της Ευρώπης.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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