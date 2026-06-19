Βιετναμέζα δισεκατομμυριούχος πουλά από τη φυλακή τσάντες και πολυτελή αυτοκίνητα για να αποπληρώσει το χρέος της

Η Truong My Lan εκποιεί από τη φυλακή τσάντες Hermès, πολυτελή αυτοκίνητα και ακίνητα σε μια προσπάθεια να αποπληρώσει χρέος 27 δισ. δολαρίων από το μεγαλύτερο τραπεζικό σκάνδαλο του Βιετνάμ