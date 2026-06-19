Βιετναμέζα δισεκατομμυριούχος πουλά από τη φυλακή τσάντες και πολυτελή αυτοκίνητα για να αποπληρώσει το χρέος της
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Βιετναμέζα δισεκατομμυριούχος πουλά από τη φυλακή τσάντες και πολυτελή αυτοκίνητα για να αποπληρώσει το χρέος της

Η Truong My Lan εκποιεί από τη φυλακή τσάντες Hermès, πολυτελή αυτοκίνητα και ακίνητα σε μια προσπάθεια να αποπληρώσει χρέος 27 δισ. δολαρίων από το μεγαλύτερο τραπεζικό σκάνδαλο του Βιετνάμ

Βιετναμέζα δισεκατομμυριούχος πουλά από τη φυλακή τσάντες και πολυτελή αυτοκίνητα για να αποπληρώσει το χρέος της
Η άλλοτε πανίσχυρη επιχειρηματίας του Βιετνάμ, Truong My Lan, συνεχίζει να βλέπει την περιουσία της να εκποιείται, καθώς οι αρχές επιχειρούν να ανακτήσουν μέρος των δισεκατομμυρίων δολαρίων που χάθηκαν σε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα στην ιστορία της χώρας.

Η Lan, η οποία εκτίει δύο ποινές ισόβιας κάθειρξης για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην υπόθεση της Saigon Commercial Bank, κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε ένα κύκλωμα υπεξαίρεσης κεφαλαίων που προκάλεσε ζημίες δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Παρότι απέφυγε τη θανατική ποινή μετά τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας το 2025, εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με υποχρεώσεις που ξεπερνούν τα 27 δισεκατομμύρια δολάρια.

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