Πήρε μια εγκαταλελειμμένη δεξαμενή νερού και την έκανε σπίτι Χόμπιτ: Η μεταμόρφωση που έγινε viral

Η χρήση του εδάφους για θερμική προστασία και οι παλέτες για την πρόσοψη δημιούργησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά DIY projects των τελευταίων μηνών