Πήρε μια εγκαταλελειμμένη δεξαμενή νερού και την έκανε σπίτι Χόμπιτ: Η μεταμόρφωση που έγινε viral
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Πήρε μια εγκαταλελειμμένη δεξαμενή νερού και την έκανε σπίτι Χόμπιτ: Η μεταμόρφωση που έγινε viral

Η χρήση του εδάφους για θερμική προστασία και οι παλέτες για την πρόσοψη δημιούργησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά DIY projects των τελευταίων μηνών

Πήρε μια εγκαταλελειμμένη δεξαμενή νερού και την έκανε σπίτι Χόμπιτ: Η μεταμόρφωση που έγινε viral
Μια τεράστια πλαστική δεξαμενή νερού που είχε εγκαταλειφθεί και... δήλωνε πανέτοιμη να καταλήξει στη χωματερή, μετατράπηκε εν τέλει σε ένα εντυπωσιακό ημιυπόγειο σπίτι που θυμίζει τις κατοικίες των Χόμπιτ. Με βασικά υλικά παλιές ξύλινες παλέτες και πολλή προσωπική εργασία, ο δημιουργός του project κατάφερε να φτιάξει ένα καταφύγιο που μοιάζει να ξεπήδησε από σελίδες φαντασίας.

Το έργο, που παρουσιάστηκε από το κανάλι RAMPE GLOBAL, ξεκινά με κάτι που οι περισσότεροι θα θεωρούσαν άχρηστο: μια μεγάλη λευκή πλαστική δεξαμενή νερού. Ο τεράστιος κύλινδρος μεταφέρθηκε σε επικλινές οικόπεδο και μετατράπηκε στο βασικό σώμα μιας κατοικίας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τους τοίχους, τη στέγη και μέρος της δομής του μελλοντικού σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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