Ο κόσμος το 2036: 450 ειδικοί δείχνουν... πόλεμο, εξάπλωση πυρηνικών και εξέλιξη AI
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Ο κόσμος το 2036: 450 ειδικοί δείχνουν... πόλεμο, εξάπλωση πυρηνικών και εξέλιξη AI

450 ειδικοί προβλέπουν πως θα είναι ο κόσμος το 2036 και στο προσκήνιο έρχεται ο πόλεμος, τα πυρηνικά όπλα και η τεχνητή νοημοσύνη

Ο κόσμος το 2036: 450 ειδικοί δείχνουν... πόλεμο, εξάπλωση πυρηνικών και εξέλιξη AI
Έρευνα από το think tank, Atlantic Council ζήτησε από 450 ειδικούς μη κερδοσκοπικών οργανισμών, κυβερνήσεων, πανεπιστημίων και εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα να προβλέψουν πώς θα είναι ο κόσμος σε 10 χρόνια.

Συνολικά, το 63% των ερωτηθέντων εμφανίστηκε απαισιόδοξο, δηλώνοντας πως θα βρισκόμεθα σε αρκετά χειρότερη κατάσταση, από ότι τώρα.


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