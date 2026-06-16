Ο κόσμος το 2036: 450 ειδικοί δείχνουν... πόλεμο, εξάπλωση πυρηνικών και εξέλιξη AI

450 ειδικοί προβλέπουν πως θα είναι ο κόσμος το 2036 και στο προσκήνιο έρχεται ο πόλεμος, τα πυρηνικά όπλα και η τεχνητή νοημοσύνη