Τα 9 πιο πολύτιμα αντικείμενα στην ιστορία που κλάπηκαν και δεν έχουν ακόμη βρεθεί
Τα 9 πιο πολύτιμα αντικείμενα στην ιστορία που κλάπηκαν και δεν έχουν ακόμη βρεθεί
Αυτή είναι μία λίστα με 9 ιστορικά κειμήλια και αριστουργήματα της τέχνης που κλάπηκαν στο παρελθόν και η τύχη τους αγνοείται
Από θρυλικά σπαθιά μέχρι έργα τέχνης με ανυπολόγιστη αξία. Μια συλλογή από 9 αντικείμενα που κλάπηκαν στην εποχή τους και ακόμα αγνοείται η τοποθεσία και η τύχη τους.
Τα 9 αντικείμενα πολύτιμης αξίας που κλάπηκαν και ακόμα αγνοούνται
Το σπαθί Masamune
Το σπαθί Honjo Masamune εξαφανίστηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν παραδόθηκε σε έναν Αμερικανό αξιωματικό. Αν και πιστευόταν ότι είχε βγει από την Ιαπωνία, τώρα υπάρχουν εικασίες ότι θα μπορούσε να βρίσκεται στη χώρα, κρυμμένο σε ιερά ή στη μαύρη αγορά.
Η ληστεία της Brink's-Mat
Η ληστεία της Brink's-Mat ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ριφιφί στη βρετανική ιστορία, με περισσότερους από 3 τόνους χρυσού (περίπου 6.800 ράβδους αξίας σχεδόν 26 εκατομμυρίων λιρών), καθώς και διαμάντια και μετρητά να κάνουν φτερά. Συνέβη στις 26 Νοεμβρίου 1983 στην αποθήκη ασφαλείας της Brink's-Mat κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.
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Τα 9 αντικείμενα πολύτιμης αξίας που κλάπηκαν και ακόμα αγνοούνται
Το σπαθί Masamune
Το σπαθί Honjo Masamune εξαφανίστηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν παραδόθηκε σε έναν Αμερικανό αξιωματικό. Αν και πιστευόταν ότι είχε βγει από την Ιαπωνία, τώρα υπάρχουν εικασίες ότι θα μπορούσε να βρίσκεται στη χώρα, κρυμμένο σε ιερά ή στη μαύρη αγορά.
Η ληστεία της Brink's-Mat
Η ληστεία της Brink's-Mat ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ριφιφί στη βρετανική ιστορία, με περισσότερους από 3 τόνους χρυσού (περίπου 6.800 ράβδους αξίας σχεδόν 26 εκατομμυρίων λιρών), καθώς και διαμάντια και μετρητά να κάνουν φτερά. Συνέβη στις 26 Νοεμβρίου 1983 στην αποθήκη ασφαλείας της Brink's-Mat κοντά στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
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