«Cold Blob»: Η κηλίδα πάγου στον Ατλαντικό που ανησυχεί τους επιστήμονες
«Cold Blob»: Η κηλίδα πάγου στον Ατλαντικό που ανησυχεί τους επιστήμονες
Ενώ όλος ο πλανήτης φλέγεται, μια θαλάσσια περιοχή κοντά στη Γροιλανδία γίνεται όλο και πιο κρύα, με το φαινόμενο να μπορεί ανατρέψει τα πάντα στον καιρό παγκόσμια
Οι επιστήμονες του Geophysical Research Letters εκφράζουν έντονη ανησυχία για μια συγκεκριμένη περιοχή με ασυνήθιστα κρύα νερά στον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, η οποία έχει γίνει γνωστή στην επιστημονική κοινότητα ως «Cold Blob» ή «τρύπα της υπερθέρμανσης».
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το «κρύο αποτύπωμα» προκαλείται κατά πάσα πιθανότητα από την εξασθένηση της Ατλαντικής Μεσημβρινής Ανατρεπόμενης Κυκλοφορίας (AMOC), ενός συστήματος θαλάσσιων ρευμάτων που λειτουργεί σαν «ιμάντας μεταφοράς» και συμβάλλει στη διανομή της θερμότητας σε όλο τον Ατλαντικό.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το «κρύο αποτύπωμα» προκαλείται κατά πάσα πιθανότητα από την εξασθένηση της Ατλαντικής Μεσημβρινής Ανατρεπόμενης Κυκλοφορίας (AMOC), ενός συστήματος θαλάσσιων ρευμάτων που λειτουργεί σαν «ιμάντας μεταφοράς» και συμβάλλει στη διανομή της θερμότητας σε όλο τον Ατλαντικό.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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