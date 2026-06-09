«Cold Blob»: Η κηλίδα πάγου στον Ατλαντικό που ανησυχεί τους επιστήμονες

Οι επιστήμονες του Geophysical Research Letters εκφράζουν έντονη ανησυχία για μια συγκεκριμένη περιοχή με ασυνήθιστα κρύα νερά στον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, η οποία έχει γίνει γνωστή στην επιστημονική κοινότητα ως «Cold Blob» ή «τρύπα της υπερθέρμανσης».Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το «κρύο αποτύπωμα» προκαλείται κατά πάσα πιθανότητα από την εξασθένηση της Ατλαντικής Μεσημβρινής Ανατρεπόμενης Κυκλοφορίας (AMOC), ενός συστήματος θαλάσσιων ρευμάτων που λειτουργεί σαν «ιμάντας μεταφοράς» και συμβάλλει στη διανομή της θερμότητας σε όλο τον Ατλαντικό.