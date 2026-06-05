1.700 πρόβατα κάτω από ηλιακά πάνελ: Το απρόσμενο πείραμα που αλλάζει τη γεωργία

Μελέτη στην Αυστραλία δείχνει ότι 1.700 πρόβατα που βόσκουν ανάμεσα σε ηλιακά πάνελ έχουν καλύτερη ευζωία και παραγωγή μαλλιού, ανοίγοντας νέους δρόμους στην αγροβολταϊκή γεωργία