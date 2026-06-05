1.700 πρόβατα κάτω από ηλιακά πάνελ: Το απρόσμενο πείραμα που αλλάζει τη γεωργία
1.700 πρόβατα κάτω από ηλιακά πάνελ: Το απρόσμενο πείραμα που αλλάζει τη γεωργία
Μελέτη στην Αυστραλία δείχνει ότι 1.700 πρόβατα που βόσκουν ανάμεσα σε ηλιακά πάνελ έχουν καλύτερη ευζωία και παραγωγή μαλλιού, ανοίγοντας νέους δρόμους στην αγροβολταϊκή γεωργία
Μια πρωτοποριακή μελέτη στην Αυστραλία φέρνει στο φως νέα δεδομένα για τη συνύπαρξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κτηνοτροφίας, δείχνοντας ότι η κοινή χρήση γης μπορεί να αποφέρει απρόσμενα οφέλη τόσο για τα ζώα όσο και για την παραγωγή.
Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ομάδα 1.700 προβάτων Merino, τα οποία βόσκησαν σε ηλιακό πάρκο στο Wellington της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο πλαίσιο τριετούς ερευνητικού προγράμματος που υλοποιήθηκε από την Lightsource bp, σε συνεργασία με τις EMM Consulting και Elders Rural Services.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Στο επίκεντρο βρίσκεται μια ομάδα 1.700 προβάτων Merino, τα οποία βόσκησαν σε ηλιακό πάρκο στο Wellington της Νέας Νότιας Ουαλίας, στο πλαίσιο τριετούς ερευνητικού προγράμματος που υλοποιήθηκε από την Lightsource bp, σε συνεργασία με τις EMM Consulting και Elders Rural Services.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
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