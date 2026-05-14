Η πλουσιότερη οικογένεια στον κόσμο: Πώς οι ιδιοκτήτες της Walmart απέκτησαν περιουσία 228 δισ. ευρώ

Όταν γίνεται λόγος για τους πλουσιότερους ανθρώπους του πλανήτη, τα ονόματα των Έλον Μασκ, Τζεφ Μπέζος ή Μπερνάρ Αρνό κυριαρχούν στις λίστες. Ωστόσο, σε επίπεδο οικογενειακού πλούτου, καμία δυναστεία δεν πλησιάζει την οικονομική ισχύ της οικογένειας Ουόλτον, που βρίσκεται πίσω από την αυτοκρατορία της Walmart.Η οικογένεια που δημιούργησε τη μεγαλύτερη αλυσίδα λιανικής παγκοσμίως διαθέτει σήμερα περιουσία που εκτιμάται στα 267 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 228 δισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το Forbes.Η ιστορία της οικονομικής ανόδου των Walton ξεκινά τη δεκαετία του 1960, όταν οι αδελφοί Σαμ και Μπαντ Ουόλτον ίδρυσαν το πρώτο κατάστημα Walmart στο Αρκάνσας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το επιχειρηματικό τους μοντέλο βασίστηκε στις χαμηλές τιμές και στην ανάπτυξη καταστημάτων σε μικρότερες πόλεις και αγροτικές περιοχές, στρατηγική που αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη.