Snack Kingdom: Το μεγαλύτερο κατάστημα σνακ στον κόσμο άνοιξε στην Κίνα

Το Snack Kingdom, το μεγαλύτερο κατάστημα σνακ στον κόσμο, άνοιξε τις πύλες του στην πόλη Τσανγκσά της Κίνας, προσφέροντας μια πρωτόγνωρη εμπειρία στους λάτρεις των λιχουδιών.Το κατάστημα, δημιουργία της μεγαλύτερης αλυσίδας λιανικής σνακ της Κίνας, Mingming Henmang, συγκεντρώνει περισσότερες από 6.500 μάρκες από κάθε γωνιά του πλανήτη.Με έκταση που ξεπερνά τα 12.000 τετραγωνικά μέτρα και μια ποικιλία που αγγίζει τα 35.000 διαφορετικά σνακ, το Snack Kingdom έλαβε την πιστοποίηση των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες ως το «Μεγαλύτερο Κατάστημα Σνακ στον Κόσμο» την ίδια ημέρα των εγκαινίων του, στις 17 Απριλίου.