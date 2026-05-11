70.000 παλιά λάστιχα γίνονται άσφαλτος: Το σχέδιο που αλλάζει 100 χλμ. δρόμων στη Βραζιλία

Η πολιτεία Minas Gerais στη Βραζιλία δοκιμάζει μια λύση που ενώνει την οδική ασφάλεια με την ανακύκλωση: άσφαλτο φτιαγμένη με παλιά ελαστικά. Η τεχνολογία, γνωστή ως asfalto borracha, χρησιμοποιείται σε έργα αποκατάστασης δρόμων στο νότιο τμήμα της πολιτείας και υπόσχεται πιο ανθεκτικό οδόστρωμα, λιγότερες ρωγμές και καλύτερη συμπεριφορά σε περιόδους βροχής.Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη σε τμήματα ανάμεσα στις περιοχές Monte Belo, Areado και Muzambinho, με στόχο να αποκατασταθούν περίπου 100 χιλιόμετρα δρόμων μέχρι το τέλος της χρονιάς.