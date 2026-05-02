Το εθνικό χρέος των ΗΠΑ είναι πλέον μεγαλύτερο από ολόκληρη την οικονομία για πρώτη φορά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε το 100% του ΑΕΠ, φτάνοντας τα 31,27 τρισ. δολάρια. Οικονομολόγοι προειδοποιούν για επιπτώσεις σε μισθούς, επιτόκια και δημόσιες δαπάνες
Σε ένα ορόσημο με ισχυρό συμβολισμό αλλά και σοβαρές οικονομικές προεκτάσεις, το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ ξεπέρασε για πρώτη φορά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το 100% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).
Σύμφωνα με στοιχεία του Bureau of Economic Analysis, το ομοσπονδιακό χρέος ανήλθε στα 31,27 τρισ. δολάρια στα τέλη Μαρτίου, την ώρα που το ΑΕΠ της χώρας εκτιμήθηκε στα 31,22 τρισ. δολάρια για την ίδια περίοδο.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα