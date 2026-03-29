Τρομερός 14χρονος βρήκε λύση για την ξηρασία: Δημιούργησε σύστημα που ποτίζει δέντρα… από τον αέρα
Η ιδέα που γεννήθηκε από μια απλή παρατήρηση και έφτασε να βραβευτεί διεθνώς
Στα 14 του χρόνια, ο Τζια Μινγκσουάν δεν έφερε απλώς εις πέρας μια σχολική εργασία. Έδωσε μια πιθανή απάντηση σε ένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα της εποχής μας: πώς κρατάς ζωντανά τα δέντρα σε περιοχές όπου το νερό απλώς… δεν υπάρχει. Χωρίς ρεύμα, χωρίς αντλίες, χωρίς σύνδεση με πηγές νερού, το σύστημά του καταφέρνει κάτι που μοιάζει σχεδόν απλό και ταυτόχρονα ιδιοφυές: μετατρέπει την υγρασία του αέρα σε νερό και το διοχετεύει απευθείας στις ρίζες.
Η ιδέα γεννήθηκε στην πόλη Τσιφένγκ, στην βόρεια Κίνα, μια περιοχή που βρίσκεται μέσα στη ζώνη του μεγάλου οικολογικού πρότζεκτ κατά της ερημοποίησης. Εκεί, όπου η επιβίωση των νεαρών φυτών είναι συχνά μια χαμένη υπόθεση λόγω της ξηρασίας, ο 14χρονος μαθητής κατάφερε να τραβήξει το ενδιαφέρον επιστημόνων και ερευνητών με μια λύση που δεν βασίζεται σε τεχνολογία υψηλού κόστους, αλλά σε μια βασική φυσική αρχή.
