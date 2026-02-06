Μαζική επίθεση πιράνχα στην Αργεντινή: Πάνω από 40 τραυματίες, ένας ακρωτηριασμός και κόκκινος συναγερμός

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έπειτα από μαζική επίθεση πιράνχα στον ποταμός Παρανά, προκαλώντας πανικό και το άμεσο κλείσιμο δημοφιλούς παραλίας στην Αργεντινή.Τα περιστατικά σημειώθηκαν κοντά στην πόλη Βικτόρια, στην επαρχία Εντρέ Ρίος, όταν δεκάδες λουόμενοι μπήκαν στο νερό για να δροσιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Μέσα σε λίγα λεπτά, τα πιράνχα άρχισαν να επιτίθενται μαζικά, δαγκώνοντας κυρίως χέρια και πόδια.Ο ναυαγοσώστης της περιοχής έκανε λόγο για 46 τραυματίες, τονίζοντας ότι τα περιστατικά ήταν σοβαρά και ότι χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει τρία πλήρη κιτ πρώτων βοηθειών για να περιποιηθεί τα τραύματα.Δαγκώματα, ακρωτηριασμός και πανικόςΣύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, οι τραυματισμοί κυμαίνονταν από βαθιά δαγκώματα μέχρι απώλεια δακτύλου σε μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις. Στο νοσοκομείο της περιοχής μεταφέρθηκαν παιδιά και ενήλικες, όλοι με αιμορραγικά τραύματα από τα αιχμηρά δόντια των ψαριών.Οι ναυαγοσώστες διέταξαν άμεσα την εκκένωση του ποταμού και ύψωσαν κόκκινες σημαίες, προειδοποιώντας για ακραίο κίνδυνο. Η παραλία έκλεισε επ’ αόριστον, καθώς ο αριθμός των τραυματιών αυξανόταν.Γιατί αυξάνονται οι επιθέσεις πιράνχαΕιδικοί εξηγούν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες και η χαμηλή στάθμη του νερού δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για επιθετική συμπεριφορά των πιράνχα. Το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο βρίσκεται στο αποκορύφωμά του και τα ψάρια συγκεντρώνονται σε ρηχά σημεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους ανθρώπους.Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στον Παρανά. Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά με δεκάδες τραυματίες, ακόμη και ακρωτηριασμούς, πάντα σε περιόδους έντονης ζέστης.Προειδοποιήσεις που αγνοήθηκανΟι αρχές επισημαίνουν ότι πολλοί από τους τραυματίες είχαν μπει στο νερό σε σημεία όπου το κολύμπι απαγορεύεται ρητά. Προειδοποιητικές πινακίδες υπήρχαν ήδη κατά μήκος της όχθης, όμως αγνοήθηκαν.Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν το ποτάμι, να επιτηρούν στενά τα παιδιά και να ζητούν άμεση ιατρική βοήθεια μετά από οποιοδήποτε δάγκωμα. Όπως δείχνει η ιστορία του Παρανά, τα πιράνχα μπορεί να μοιάζουν μικρά, αλλά σε λάθος συνθήκες γίνονται εξαιρετικά επικίνδυνα.