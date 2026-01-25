Η νέα «ιταλική απάτη» μέσω WhatsApp: Χρησιμοποίησαν τον αριθμό του για να ζητήσουν 800 ευρώ
Απάτη μέσω WhatsApp έπληξε εστιάτορα στην Ιταλία: Επιτήδειοι απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του και ζήτησαν μεταφορά χρημάτων από τις επαφές του, παριστάνοντας τον ίδιο
Όλο και συχνότερα εμφανίζονται περιστατικά ψηφιακής απάτης μέσω WhatsApp, με επιτήδειους να εκμεταλλεύονται προσωπικούς λογαριασμούς για να αποσπάσουν χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες. Ένα τέτοιο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα στο Roddi της Ιταλίας, με θύμα τον ιδιοκτήτη γνωστού εστιατορίου.
Ο Manolo Allochis, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Il Vigneto, διαπίστωσε ότι άγνωστοι απέκτησαν πρόσβαση στον λογαριασμό του στο WhatsApp και έστειλαν μήνυμα σε περίπου 50 επαφές του, ζητώντας άμεση μεταφορά 800 ευρώ, παριστάνοντας τον ίδιο.
