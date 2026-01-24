Ο εφιάλτης των υποβρυχίων: Το κινεζικό «θηρίο» των 11.000 τόνων που αλλάζει το παιχνίδι κάτω από τη θάλασσα
Ο εφιάλτης των υποβρυχίων: Το κινεζικό «θηρίο» των 11.000 τόνων που αλλάζει το παιχνίδι κάτω από τη θάλασσα

Με προηγμένα σόναρ και συνεχή εκπαίδευση, το Type 055 ενισχύει την παρουσία της Κίνας στις αμφισβητούμενες θάλασσες.

Ο εφιάλτης των υποβρυχίων: Το κινεζικό «θηρίο» των 11.000 τόνων που αλλάζει το παιχνίδι κάτω από τη θάλασσα
Η ναυτική ισχύς της Κίνας αποκτά ένα νέο, λιγότερο ορατό αλλά εξίσου κρίσιμο πλεονέκτημα. Το Type 055, το μεγαλύτερο αντιτορπιλικό που έχει εντάξει ποτέ στον στόλο της, επιδεικνύει πλέον προηγμένες ανθυποβρυχιακές δυνατότητες, όπως φάνηκε σε πρόσφατη άσκηση στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, το αντιτορπιλικό Zunyi συμμετείχε σε προσομοιωμένη σύγκρουση με υποβρύχιο, αναλαμβάνοντας ρόλο εντοπισμού, παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης. Τα δεδομένα που συνέλεξε μεταδίδονταν σε πραγματικό χρόνο σε άλλες μονάδες της δύναμης κρούσης, ενισχύοντας τον συντονισμό και τη συνολική επιχειρησιακή εικόνα.
