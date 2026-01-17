«Οι γονείς μου είναι... αδέλφια»: Η αποκάλυψη της TikToker που «πάγωσε» τους ακόλουθούς της
Μια νεαρή στις ΗΠΑ αποκάλυψε στους ακόλουθούς της στα social media ότι οι γονείς της είναι πραγματικότητα αδέλφια
Νεαρή TikToker στις ΗΠΑ αποκάλυψε στους ακόλουθούς της πώς ανακάλυψε ότι η μητέρα και ο πατέρας της ήταν αδέλφια και ισχυρίστηκε ότι οι γονείς της είναι περήφανοι γι’ αυτό.
Η Cameron Keller χρησιμοποίησε το TikTok για να μοιραστεί λεπτομέρειες για το παράξενο οικογενειακό της δέντρο και ενημέρωσε τους 36.000 ακόλουθούς της για το πώς ήρθαν κοντά οι γονείς της.
Πώς γνωρίστηκαν τα δύο αδέλφια
Εξηγώντας ότι προέρχεται από μια αγροτική πόλη στην πολιτεία του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ, όπου «συμβαίνουν πολλά περίεργα πράγματα», η Cameron είπε στους χρήστες των social media ότι η μητέρα της εργαζόταν σε ένα εστιατόριο όταν εμφανίστηκε ξαφνικά ο «χαμένος» αδερφός της. Σε ένα από τα βίντεο που ανέβασε, η TikToker αποκάλυψε ότι «για πολύ καιρό» το ζευγάρι δεν είχε ιδέα για τη σύνδεσή του.
