Ομιλία της Αννίτας Δημητρίου στη Βουλή: Προχωράμε μαζί με θάρρος και τόλμη για το μέλλον που μας αξίζει

Για το Κυπριακό, η κυρία Δημητρίου είπε πως «η Κύπρος ζει με μια γραμμή αντιπαράταξης, που χωρίζει πόλεις , χωριά, περιουσίες, μνήμες και ζωές. Οι περίπου 40.000 Τούρκοι στρατιώτες είναι η ανάσα της Κατοχής δίπλα μας. Και η χώρα μας δεν ξεχνά ότι συνεχίζουμε να έχουμε πρόσφυγες, εγκλωβισμένους και αγνοούμενους» και είπε πως «δεν θα κουραστούμε να απαιτούμε αυτό που θέλει κάθε ελεύθερος άνθρωπος. Την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, τον τερματισμό των εγγυήσεων, την κατάργηση των επεμβατικών δικαιωμάτων και την αποκατάσταση της ενότητας, της κυριαρχίας και της ελευθερίας της πατρίδας μας». Η Πρόεδρος ευχαρίστησε την Ελλάδα για την σταθερή στήριξή της στο Κυπριακό και τη νέα προσπάθεια του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη λέγοντας πως «η Ελλάδα υπήρξε και παραμένει ο πιο σταθερός συμπαραστάτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίζει την Κύπρο με σοβαρότητα, με συνέπεια και σεβασμό. Και οι αρχές μας είναι καθαρές: Λύση στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ, των αρχών και αξιών της ΕΕ, η επιβίωση του Ελληνισμού στο νησί δεν μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο , οι Έλληνες της Κύπρου δεν μπορεί να μετατραπούν σε μειονότητα στον ίδιο τους τον τόπο».Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσωπειών της Κύπρου, επίσης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε ενίσχυση και ανάπτυξη κοινών πολιτικών για τις μεταναστευτικές πιέσεις, αλλά και σε τομείς όπως είναι η Παιδεία, η ενίσχυση των δεσμών με την διασπορά, τον τουρισμό, στην ενέργεια και τα δίκτυα. Επίσης, αναφέρθηκε και στον ρόλο που διαδραμάτισε Κύπρος σε αυτή την εξάμηνη προεδρία της ΕΕ.Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προσφωνώντας την ομόλογό του συνεχάρη την κυρία Δημητρίου για την πρόσφατη επανεκλογή της στο αξίωμα της Προέδρου των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ανανέωση είπε «αυτής της εμπιστοσύνης στο πρόσωπό σου αποτελεί την αναγνώριση της θεσμική σου πορείας και της σταθερής προσήλωσή σου στον κοινοβουλευτισμό και τον δημόσιο διάλογο».Η παρουσία σας στην Αθήνα, είπε ο κ. Κακλαμάνης «αποκτά ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη σημαντική συγκυρία για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς σήμερα ολοκληρώνεται η προεδρία στο Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, μιας ιδιαίτερα απαιτητικής αποστολής, μέσα από την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία επιβεβαίωσε ότι το μέγεθος ενός Κράτους δεν καθορίζει το πολιτικό του αποτύπωμα, αλλά αυτό καθαρίζεται από την συνέπεια, την αξιοπιστία και την ικανότητα του να συνθέτει».Η ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου και η ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, σημείωσε ο πρόεδρος της Βουλής «δεν αποτελούν δύο παράλληλες πορείες, αλλά μια άρρηκτα κοινή υπόθεση, μια στάση σταθερής εμπιστοσύνης και συνεννόησης απέναντι στην πολλές φορές επαμφοτερίζουσα διάθεση πολλών από τους συμμάχους μας».Ο κ. Κακλαμάνης ευχαρίστησε την κυρία Δημητρίου για την θερμή υποδοχή που του επιφυλάχθηκε κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο και υπενθύμισε ότι. όπως είχε αναφέρει κατά την δική του ομιλία από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων «η σχέση Ελλάδας και Κύπρου υπερβαίνει τις τυπικές δημοκρατικές σχέσεις. Είναι σχέσεις μνήμης, ευθύνης και κυρίως αλληλεγγύης».Ο Πρόεδρο της Βουλής κατέστησε με απόλυτο ξεκάθαρο τρόπο. όπως είπε. ότι « ο Κυπριακός Λαός δεν είναι μόνος. Ο αγώνας για τα δίκαια της Κύπρου είναι κοινός, όχι γιατί το επιβάλλει η Ιστορία ή η γεωγραφία. αλλά γιατί υπάρχει μια βαθιά συναντίληψη λαών και θεσμών. Η θέση της Ελλάδας για την επίλυση του Κυπριακού υπήρξε και παραμένει σταθερή. Πλήρης στήριξη των προσπαθειών υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για μια συνολική και κοινώς αποδεκτή λύση βασισμένη στα Ψηφίσματα του ΣΑ και πλήρως εναρμονισμένη με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο» και τόνισε πως «λύση δεν νοείται, χωρίς την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων και χωρίς την κατάργηση αναχρονιστικών συστημάτων εγγυήσεων» και καταχειροκροτούμενος από το Σώμα σημείωσε πως αυτό «όσες φορές και εάν το επαναλάβουμε δεν είναι αρκετές. Η δίκαιη λύση του Κυπριακού, δεν αποτελεί μια ευχή, αλλά μια διαρκή εθνική και ηθική υποχρέωση απέναντι στις κοινές θυσίες, πάνω στις οποίες χαλυβδώθηκε η σχέση μας. Και οφείλουμε να τιμούμε πάντα την μνήμη όσων έπεσαν υπερασπισμένοι την Ελευθερίας και την αξιοπρέπεια της Κύπρου. Οφείλουμε να κρατούμε ζωντανή την μνήμη των αγνοουμένων, γιατί όσο υπάρχουν οικογένειες που εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις η Ιστορία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το χρέος της. Και εδώ βρίσκεται η ιδιαίτερη σημασία των Κοινοβουλίων μας γιατί δεν καλούνται μόνο να νομοθετούν, αλλά να λειτουργούν ως γέφυρες συνεννόησης, ως χώροι παραγωγής εμπιστοσύνης, ως θεματοφύλακες της δημοκρατικής σταθερότητας. Είναι η συλλογική άμυνα απέναντι τον λαϊκισμό, σε μια εποχή γεωπολιτικών αλλαγών και αμφισβήτησης των δημοκρατικών θεσμών. Ο κοινοβουλευτισμός είναι το αντίδοτό μας απέναντι στον παραλογισμό και την αβεβαιότητα που ολοένα συχνότερα χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον» και υπενθύμισε ότι « Δημοκρατία και Ειρήνη είναι έννοιες αλληλεξαρτώμενες».Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης συνόδευσε στην Ολομέλεια την πρόεδρο της Αντιπροσωπίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Αννίτα Δημητρίου. Κατά την συνεδρίαση στα κυβερνητικά έδρανα παραβρέθηκαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, η υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Χρήστος Δήμας, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η αναπληρωτής υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου και Χάρης Θεοχάρης και η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.