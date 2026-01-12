Γιατί η Μπράιτον των Κωστούλα και Τζίμα προσέλαβε προπονητή… ράγκμπι!

Συγκεκριμένα, οι «γλάροι» ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Μάικ Άντονι, ενός 54χρονου προπονητή με μεγάλη εμπειρία στο ράγκμπι, ο οποίος έχει διατελέσει μέλος του τεχνικού τιμ της εθνικής Νέας Ζηλανδίας για συνολικά 17 χρόνια, σε δύο διαφορετικές περιόδους.Από τη στιγμή που θα λάβει την απαραίτητη άδεια εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αναμένεται να αναλάβει από τον Φεβρουάριο τον ρόλο του επικεφαλής ανάπτυξης παικτών και βελτίωσης της αγωνιστικής τους απόδοσης. Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεργαστεί στενά με το ρόστερ της Μπράιτον, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας, με τον τελευταίο να βρίσκεται αυτή την περίοδο εκτός δράσης λόγω τραυματισμού.Ο Άντονι δεν είναι άγνωστος στο αγγλικό περιβάλλον, καθώς την περίοδο 2004-2008 είχε εργαστεί στην Αγγλία ως υπεύθυνος φυσικής κατάστασης σε ομάδα ράγκμπι. Στη Μπράιτον θα δουλεύει σε άμεση συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή Τζέισον Έιτο, τον τεχνικό διευθυντή Μάικ Κέιβ, καθώς και τον προπονητή της ομάδας, Φάμπιαν Χίρτσελερ.«Το βιογραφικό του σε ένα από τα πιο επιτυχημένα συστήματα υψηλής απόδοσης του παγκόσμιου αθλητισμού μιλάει από μόνο του», δήλωσε ο Έιτο σε ανακοίνωση του συλλόγου. «Ο Μάικ έχει μια εξαιρετική ικανότητα να δημιουργεί περιβάλλοντα όπου οι παίκτες, οι προπονητές και οι ομάδες μπορούν να ευδοκιμήσουν και η εμπειρία του θα ενισχύσει κάθε μέρος της δομής της απόδοσής μας», πρόσθεσε.Ο Κέιβ δήλωσε: «Η εμπειρία του Μάικ στην ανάπτυξη παικτών και ομάδων υψηλών επιδόσεων στο υψηλότερο επίπεδο είναι σπάνια. Έχει περάσει δεκαετίες διαμορφώνοντας κουλτούρες υψηλού επιπέδου και βοηθώντας τους αθλητές να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητές τους».