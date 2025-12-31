Οι ερωτικές ταινίες που είδαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025: Στην κορυφή των προτιμήσεων η Christy White
Οι ερωτικές ταινίες που είδαν περισσότερο οι Έλληνες το 2025: Στην κορυφή των προτιμήσεων η Christy White
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το SugarbabesTV μάς έδωσε πρόσβαση στις top αναζητήσεις των Ελλήνων για το 2025
Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. Το 2025 οι Έλληνες ήξεραν πολύ καλά τι έψαχναν, και το έψαχναν συχνά. Γιατί όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η SugarbabesTV, η εταιρεία παραγωγής της Ίννας Ιννάκι και του Τεό, μάς έδωσε πρόσβαση στις top ερωτικές αναζητήσεις της χρονιάς και τα συμπεράσματα είναι απολαυστικά.
Αυτό που δεν προκάλεσε καμία εντύπωση στα φετινά στατιστικά ήταν το γεγονός πως η Αθήνα ήταν η πόλη με τους περισσότερους χρήστες που επισκέφτηκαν την πλατφόρμα της SugarbabesTV. Μάλιστα, οι Αθηναίοι είδαν κατά 2μιση φορές περισσότερο περιεχόμενο από τους Θεσσαλονικείς που ήρθαν δεύτεροι. Ακολούθησε η Σόφια, πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, ο Πειραιάς, το Πόρτο Ράφτι, το Πανόραμα, η Βάρνα της Βουλγαρίας, η Πάτρα και η Λεμεσός.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Αυτό που δεν προκάλεσε καμία εντύπωση στα φετινά στατιστικά ήταν το γεγονός πως η Αθήνα ήταν η πόλη με τους περισσότερους χρήστες που επισκέφτηκαν την πλατφόρμα της SugarbabesTV. Μάλιστα, οι Αθηναίοι είδαν κατά 2μιση φορές περισσότερο περιεχόμενο από τους Θεσσαλονικείς που ήρθαν δεύτεροι. Ακολούθησε η Σόφια, πρωτεύουσα της Βουλγαρίας, ο Πειραιάς, το Πόρτο Ράφτι, το Πανόραμα, η Βάρνα της Βουλγαρίας, η Πάτρα και η Λεμεσός.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα