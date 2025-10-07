Η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη ζητάει εργαζόμενους: Οι μισθοί φτάνουν και τις 8.000 ευρώ
Η πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης αναζητά εργαζόμενους προσφέροντας μισθούς έως 8.000 ευρώ, αλλά και δωρεάν στέγαση
Ένας παράδεισος κρύβεται στις Άλπεις και δεν εντυπωσιάζει μόνο με το τοπίο του, αλλά και με την ισχυρή του οικονομία. Πρόκειται για το Λιχτενστάιν, τη μικρή χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία, που αναζητά εργαζόμενους.
Θεωρείται το πιο πλούσιο κράτος της Ευρώπης και προσφέρει δεκάδες θέσεις εργασίας σε Ευρωπαίους πολίτες μέσω του δικτύου EURES (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης).
Οι μισθοί και τα προνόμια
Οι μισθοί στο Λιχτενστάιν μπορούν να φτάσουν έως και τα 8.000 ευρώ και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επαγγελμάτων. Οι απαιτήσεις είναι λίγες και η αίτηση μπορεί να γίνει άμεσα. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρεται και δωρεάν στέγαση. Η οικονομία της χώρας διαθέτει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στον κόσμο, ενώ το εντυπωσιακό της τοπίο συναρπάζει όσους αποφασίζουν να μεταναστεύσουν εκεί για ένα καλύτερο αύριο. Σε αυτό το ιδανικό περιβάλλον, οι μισθοί κυμαίνονται από περίπου 2.600 ευρώ το μήνα (για τις πιο χαμηλές θέσεις) έως 7.200 ευρώ, φτάνοντας ακόμη και τα 10.000 ευρώ για θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.
