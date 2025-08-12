Τηλεοπτικός σταρ έκανε 180 ώρες ταξίδι για ένα παγωτό στην Αντίπαρο!

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ο Ράιαν Σέρχαντ ταξίδεψε σε τρεις ηπείρους για να απολαύσει το αγαπημένο του παγωτό στην Αντίπαρο

Πρωταγωνιστής του Netflix έγινε viral αφιερώνοντας 180 ώρες σε ένα επικό ταξίδι προς την Αντίπαρο, μόνο και μόνο για ένα παγωτό, που όπως δήλωσε ο ίδιος, «άξιζε τον κόπο».

Ο λόγος για τον 41χρονο Ράιαν Σέρχαντ, επιτυχημένο κτηματομεσίτη και πρωταγωνιστή της εκπομπής Owning Manhattan στο Netflix, ο οποίος ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο-ντοκουμέντο της περιπέτειάς του.

