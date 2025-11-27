KIA Sportage HEV: Το full υβριδικό SUV που αναβαθμίζει την καθημερινότητα — και το στυλ σου.

Sponsored Content

Το KIA Sportage είχε πάντα έναν ιδιαίτερο τρόπο να ξεχωρίζει: όχι με υπερβολές, αλλά με μια σταθερή αυτοπεποίθηση που το έκανε επί χρόνια ένα από τα κορυφαία SUV στη συνείδηση των οδηγών. Στη νέα, ανανεωμένη του εκδοχή, το full υβριδικό Sportage HEV κάνει ένα ακόμη βήμα μπροστά — πιο δυναμικό στον δρόμο, πιο premium στο εσωτερικό, πιο ψηφιακό και, πάνω από όλα, πιο αποδοτικό.Το νέο Sportage HEV έχει εξελιχθεί με το μυαλό στις ανάγκες της σύγχρονη κινητικότητας, αλλά διατηρεί την περιπετειώδη ψυχή του. Το νέο εμπρός μέρος υιοθετεί πιο έντονη μάσκα και εντυπωσιακά LED ημέρας σε σχέδιο «αστρικού χάρτη», μια λεπτομέρεια που κάνει το αυτοκίνητο αναγνωρίσιμο από μακριά —ο ορισμός του signature look.Οι νέοι προφυλακτήρες δίνουν λίγα ακόμη χιλιοστά μήκους και πολλή περισσότερη ένταση στο προφίλ, ενώ η σχεδιαστική φιλοσοφία Opposites United χαρίζει εκείνη τη σύγχρονη, «γλυπτή» αισθητική που έχει ήδη γίνει αποδεκτή με διθυραμβικά σχόλια σε μοντέλα όπως το EV9. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που δείχνει πιο premium, χωρίς να χάνει την δυναμική του εικόνα αλλά και την πρακτικότητα που έκανε πάντα το Sportage τόσο δημοφιλές.Στο εσωτερικό σε υποδέχεται ένας χώρος που ισορροπεί ανάμεσα στην τεχνολογία και τη χαλαρή minimal αισθητική. Το νέο «δίμπρατσο» τιμόνι και τα δύο κυρτά πάνελ των 12,3” δημιουργούν ένα ενιαίο ψηφιακό τοπίο μπροστά από τον οδηγό, ενώ η προσθήκη της head-up οθόνης 10» υπερθεματίζει σε ευχρηστία και τεχνολογική υπεροχή προβάλλοντας πληροφορίες εκεί που πρέπει, ακριβώς όταν τις χρειάζεσαι.Οι εκδόσεις με επενδύσεις Dinamica προσθέτουν ακόμη περισσότερη ποιότητα και ταυτόχρονα κρατούν την οικολογική σου συνείδηση ήσυχη. Η χρήση μικροϊνών με έως και 75% ανακυκλωμένο πολυεστέρα δείχνει πως η KIA αντιμετωπίζει τη βιωσιμότητα όχι ως μόδα αλλά ως πραγματική προτεραιότητα.Σε επίπεδο πρακτικότητας, το Sportage HEV συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί παραμένει κορυφαίο στην κατηγορία του: 587 lt στον χώρο αποσκευών, που γίνονται 1.776 lt με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων. Είτε μεταφέρεις ποδήλατα είτε τα πράγματα των παιδιών για το Σαββατοκύριακο, δύσκολα θα βρεις περίπτωση που δεν σε καλύπτει.υ.Όμως το νέο ΚIA Sportage δεν περιορίζεται στις οθόνες· έχει εξελιχθεί και σε αυτό που οι οδηγοί πλέον θεωρούν εξίσου σημαντικό: τη διεπαφή του αυτοκίνητου με τον οδηγό, τους επιβάτες και με τον έξω κόσμο. Ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, αναβαθμίσεις OTA μέσω KIA Connect, webOS για νέες εφαρμογές και εμπλουτισμένο infotainment, hotspot Wi-Fi για έως 5 συσκευές και ακόμη και In-Car Payment για πληρωμή στάθμευσης χωρίς να ψάχνεις κέρματα ή εφαρμογές, είναι μερικές μόνο από τις λειτουργίες που κάνουν τη ζωή μέσα στο αυτοκίνητο πιο εύκολη και απρόσκοπτη.Η κοινή επιφάνεια αφής κάτω από την κεντρική οθόνη επιτρέπει μια έξυπνη εναλλαγή λειτουργιών -άλλοτε χειρίζεσαι τον ήχο, άλλοτε τον κλιματισμό- με την ίδια σειρά πλήκτρων. Το αποτέλεσμα είναι καθαρή αισθητική και λιγότερη «φασαρία» μέσα στην καμπίνα.Η καρδιά του Sportage HEV είναι ο 1.6 T-GDI βενζινοκινητήρας σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα 60 PS και μπαταρία 1,49 kWh. Η συνολική ισχύς φτάνει τους 239 PS, προσφέροντας επιτάχυνση και άνεση αντίστοιχη με πολύ μεγαλύτερα SUV, αλλά με υποπολλαπλάσια κατανάλωση.Με μέση κατανάλωση κάτω από 6 lt/100 km, το Sportage HEV αποδεικνύεται η πιο ισορροπημένη επιλογή ανάμεσα στην απόδοση και την οικονομία. Και επειδή οι ανάγκες δεν είναι ίδιες για όλους, μπορείς να επιλέξεις προσθοκίνητη ή τετρακίνητη έκδοση, ανάλογα με τον τρόπο ζωής σου: πόλη, ταξίδι, περιπέτεια ή απλώς δύσκολες καιρικές συνθήκες.Το αυτόματο κιβώτιο 6 σχέσεων συνεργάζεται ιδανικά με το υβριδικό σύστημα, καθιστώντας την οδήγηση αθόρυβη μέσα στην πόλη και απροβλημάτιστη στον αυτοκινητόδρομο ή στο επαρχιακό δίκτυο. Σε κάθε περίπτωση τα συστήματα υποβοήθησης —από το Auto Emergency Braking μέχρι το Highway Driving Assist 2— δίνουν μια αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης που σπάνια βρίσκεις σε SUV αυτής της κατηγορίας.Το νέο KIA Sportage HEV είναι το SUV που υπηρετεί τις ανάγκες του οδηγού και της οικογένειας. Ποιοτικό και ευρύχωρο, τόσο πρακτικό όσο απαιτεί η καθημερινότητα, τόσο οικονομικό όσο απαιτεί η εποχή και τόσο τεχνολογικά προηγμένο που να καλύπτει οποιαδήποτε σύγχρονη ανάγκη. Είναι το αυτοκίνητο για εκείνους που θέλουν να κινούνται πιο «καθαρά» αλλά δεν είναι έτοιμοι να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Το SUV που σου επιτρέπει να κάνεις περισσότερα, χωρίς να σκέφτεσαι το κόστος ή την αυτονομία. Ενα Sportage πιο ώριμο, εξελιγμένο και ελκυστικό.Διαθέσιμο στις εκθέσεις της KIA σε όλη τη χώρα, με τιμή από, το νέο Sportage HEV είναι έτοιμο να γίνει ο πιο ολοκληρωμένος υβριδικός σύμμαχος της καθημερινότητάς σου.