ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική: Νέος Διευθυντής Πωλήσεων ο κ. Σπύρος Κροκίδης

Ο κ. Κροκίδης διακρίνεται για το ισχυρό ακαδημαϊκό του υπόβαθρο καθώς είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Master) στην «Οικονομική και Επιχειρηματική Στρατηγική» από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.Η ακαδημαϊκή πορεία του κ. Κροκίδη συνδυάζει ιδανικά τις κοινωνικές επιστήμες με τη διοίκηση επιχειρήσεων, προσφέροντάς του μια σφαιρική κατανόηση τόσο των κοινωνικών δομών όσο και των σύγχρονων οικονομικών προκλήσεων.Η επαγγελματική διαδρομή του χαρακτηρίζεται από εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους τομείς των εταιρικών πωλήσεων (B2B), της στρατηγικής ανάλυσης αγοράς και της διοίκησης ομάδων στον ασφαλιστικό κλάδο.Έχει διατελέσει επί σειρά ετών στέλεχος σε μεγάλες πολυεθνικές και ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες και διαθέτει βαθιά γνώση και εμπειρία στη διαχείριση μεγάλων εταιρικών κινδύνων, στην εμπορική ανάλυση δεδομένων (Sales Analytics) και τη διαχείριση στρατηγικών λογαριασμών (Key Accounts).«Καλωσορίζω τον Σπύρο στην οικογένεια της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική και του εύχομαι κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Η τεχνογνωσία και η εμπειρία του ενισχύουν την ηγετική μας ομάδα και αποτελούν εγγύηση για το μέλλον. Είμαι βέβαιος ότι με την παρουσία του θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των εργασιών μας και στην επιτυχή εκπλήρωση των μακροπρόθεσμων στόχων μας.».