Η Nexi Ελλάδος στο Live A Legacy 2026: Ηγεσία, εξέλιξη και ίσες ευκαιρίες για τη σύγχρονη γυναίκα

Τις σύγχρονες προκλήσεις της ηγεσίας, τη σημασία των ίσων ευκαιριών και τις αρχές που διαμορφώνουν νέα πρότυπα διοίκησης στην αγορά εργασίας ανέδειξε η, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο Live A Legacy 2026. Η εκδήλωση, μια πρωτοβουλία της Mastercard και του WHEN για τη γυναικεία ενδυνάμωση, πραγματοποιήθηκε στο Ωδείο Αθηνών, αποτελώντας ένα δυναμικό σημείο συνάντησης και ανοιχτού διαλόγου για το σύγχρονο επαγγελματικό τοπίο στην Ελλάδα.Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η κα. Σταθάκη συμμετείχε ως ομιλήτρια στο πάνελ με τίτλο "". Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, μίλησε για τις προκλήσεις των μεγάλων επαγγελματικών αλλαγών, τη δυναμική της νέας γενιάς γυναικών στελεχών και την ανάγκη για ένα μοντέλο ηγεσίας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη δικαιοσύνη και τη διατήρηση της ανθρώπινης διάστασης. Μέσα από παραδείγματα της προσωπικής της πορείας, αναφέρθηκε στη. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμοστικότητα, τη συνεχή μάθηση και την ικανότητα να προσεγγίζει κανείς νέες προκλήσεις με ανοιχτό πνεύμα, σημειώνοντας ότι «».Αναφερόμενη στις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας και την παρουσία τους σε θέσεις ευθύνης, η κα. Σταθάκη τόνισε: «Οι έννοιες γυναίκα και ηγεσία είναι άρρηκτα συνυφασμένες. Παρόλο που τα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια δεν έχουν ακόμα αρκετές γυναίκες, η νέα γενιά σήμερα διεκδικεί δικαίως και σθεναρά τη θέση της..»Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η CEO της Nexi Ελλάδος μίλησε για τις αρχές που θεωρεί καθοριστικές για μια πορεία με ουσιαστικό αντίκτυπο, σημειώνοντας: «Το πιο κρίσιμο στοιχείο είναι να παραμένεις πιστός στις αξίες σου, να λειτουργείς με δικαιοσύνη και να διατηρείς την ανθρωπιά σου, χωρίς να θεωρείς πως η άνοδος στην ιεραρχία σε κάνει πιο σημαντικό από τους άλλους. Αυτά τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα για να εμπνεύσεις τους ανθρώπους γύρω σου και να δημιουργήσεις followership.»Μέσα από τη συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες που προωθούν την ενδυνάμωση και την ισότητα, η Nexi Ελλάδος στηρίζει τον ανοιχτό διάλογο γύρω από ζητήματα που αφορούν την ηγεσία, την εξέλιξη και τις ίσες ευκαιρίες στον σύγχρονο εργασιακό χώρο. Ως μέλος μιας από τις κορυφαίες εταιρείες PayTech στην Ευρώπη, η Nexi συνδυάζει την τεχνολογική καινοτομία με την στήριξη μιας κουλτούρας συμπερίληψης, που ενθαρρύνει την πρόοδο και δημιουργεί ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους.