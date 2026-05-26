Τελικός UEFA Conference League: Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγεκάνο «μάχονται» στην COSMOTE TV

Η ώρα για τον τελικό τουπλησιάζει με τηνκαι τηνα δίνουν τη μεγάλη «μάχη» για το τρόπαιο στην. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί την, σε ζωντανή μετάδοση από τα κανάλια COSMOTE SPORT 1HD, COSMOTE SPORT 4K και COSMOTE SPORT START. Η COSMOTE TV θα μεταφέρει τον παλμό του τελικού, μέσα από ειδικές εκπομπές και απευθείας ανταποκρίσεις από τη Λειψία της Γερμανίας, μέσω του απεσταλμένου της, Σωτήρη Κωσταβάρα.Οι δύο ομάδες συμμετέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης και αναζητούν τη νίκη που θα τους χαρίσει το πολυπόθητο τρόπαιο, αλλά και τη συμμετοχή στο UEFA Europa League της επόμενης σεζόν. Στον δρόμο της προς τον τελικό, η Κρίσταλ Πάλας, η οποία τερμάτισε 10η στη League Phase, απέκλεισε τις Ζρίνσκι, ΑΕΚ Λάρνακας, Φιορεντίνα και Σαχτάρ Ντόνετσκ. Η Ράγιο Βαγεκάνο, που τερμάτισε 5η, ξεπέρασε τα εμπόδια των Σαμσουνσπόρ, ΑΕΚ και Στρασμπούργκ.Η εκπομπήμε τους Στέφανο Αβραμίδη και Τόλη Χριστοφοράκη, θα βρίσκεται στη διάθεση των τηλεθεατών από απόψε (Τρίτη 26/5, 21:00, COSMOTE SPORT 1HD & START), μεταφέροντας όλο το ρεπορτάζ πριν τον τελικό. Την ημέρα του αγώνα, η εκπομπή θα επιστρέψει (Τετάρτη 27/5, 20:00 & 00:30, COSMOTE SPORT 1HD & START) με αποκλειστικές συνεντεύξεις, όλα τα τελευταία νέα, συνδέσεις με τη Λειψία και τα highlights της βραδιάς.