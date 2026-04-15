170 χρόνια Saint Joseph: Τιμούμε την ιστορία, στηρίζουμε τη γυναίκα
170 χρόνια Saint Joseph: Τιμούμε την ιστορία, στηρίζουμε τη γυναίκα
Με αφορμή τα 170 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση, η Ελληνογαλλική Σχολή Saint Joseph διοργανώνει την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στο Πάρκο Τρίτση, έναν συμβολικό αγώνα δρόμου 5 χιλιομέτρων και έναν οικογενειακό περίπατο 1.700 μέτρων
Από το 1856, η Σχολή, ως μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός της Ιεράς Μονής των Αδελφών του Τάγματος του Αγίου Ιωσήφ της Εμφανίσεως, προσφέρει παιδεία θεμελιωμένη σε αξίες όπως η γνώση, ο σεβασμός και η αριστεία.
Η εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται με τον Σύλλογο Δίπλα στη Γυναίκα, έχει τίτλο: «Τιμούμε την ιστορία, στηρίζουμε τη γυναίκα – 170 χρόνια προσφοράς Saint Joseph». Στόχος της είναι να γιορτάσει την ιστορία της Σχολής, προάγοντας παράλληλα αξίες όπως η συμμετοχή, η αλληλεγγύη και η κοινότητα, μέσα σε ένα συμβολικό και μη ανταγωνιστικό περιβάλλον, ανοικτό σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, αποφοίτους και φίλους.
Η εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται με τον Σύλλογο Δίπλα στη Γυναίκα, έχει τίτλο: «Τιμούμε την ιστορία, στηρίζουμε τη γυναίκα – 170 χρόνια προσφοράς Saint Joseph». Στόχος της είναι να γιορτάσει την ιστορία της Σχολής, προάγοντας παράλληλα αξίες όπως η συμμετοχή, η αλληλεγγύη και η κοινότητα, μέσα σε ένα συμβολικό και μη ανταγωνιστικό περιβάλλον, ανοικτό σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς, αποφοίτους και φίλους.
