To Porto Carras Grand Resort υποδέχεται τον Λευτέρη Λαζάρου

Κλείσιμο

Το, υπό τη διαχείριση της, υποδέχεται τη νέα σεζόν στις 20 Απριλίου 2026, εγκαινιάζοντας ένα φρέσκο κεφάλαιο στη γαστρονομική του ταυτότητα. Στο επίκεντρο βρίσκεται η συνεργασία με τον διακεκριμένο σεφ, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους πρεσβευτές της ελληνικής κουζίνας διεθνώς, ο οποίος αφήνει το δικό του δημιουργικό αποτύπωμα στον προορισμό.Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη γαστρονομική ταυτότητα του resort, με τον Λευτέρη Λαζάρου να υπογράφει το concept και το μενού του εστιατορίου, μεταφέροντας τη δημιουργική του ματιά και τη βαθιά γνώση της ελληνικής θαλασσινής κουζίνας σε ένα σκηνικό που συνομιλεί διαρκώς με το Αιγαίο.Πρωτοπόρος της σύγχρονης ελληνικής κουζίνας με βαθιά σχέση με τη θάλασσα και ο πρώτος Έλληνας σεφ που τιμήθηκε με αστέρι Michelin, ο Λευτέρης Λαζάρου έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης γαστρονομικής ταυτότητας της χώρας. Στο Porto Carras Grand Resort μεταφέρει αυτή τη φιλοσοφία σε μια εμπειρία εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ελληνικό τραπέζι, όπου οι γεύσεις μοιράζονται, οι ιστορίες ξεδιπλώνονται και η συντροφικότητα αποκτά ουσία.Στην καρδιά της εμπειρίας βρίσκεται το μοίρασμα, το μάζεμα δηλαδή γύρω από ένα τραπέζι που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Η εμπειρία ξεκινά με την «παραμάνα», έναν δίσκο με μικρά πιάτα εμπνευσμένα από την ελληνική κουζίνα, από τον οποίο οι επισκέπτες επιλέγουν και μοιράζονται τα ορεκτικά τους. Η φωτιά και το αργό μαγείρεμα καθορίζουν τον ρυθμό της κουζίνας, με τεχνικές όπως το ψήσιμο σε ξυλόφουρνο να αναδεικνύουν την ουσία των εποχικών, μεσογειακών υλικών. Το ψάρι πρωταγωνιστεί, πλαισιωμένο από επιλεγμένες προτάσεις κρέατος και τοπικά προϊόντα.Ο κ. Λευτέρης Λαζάρου, αναφερόμενος στη νέα συνεργασία και την έμπνευσή του από τον τόπο που τον φιλοξενεί, δήλωσε: «Ένας τόπος με ιστορία. Ένα περιβάλλον που σε εμπνέει από την πρώτη στιγμή. Η επιμέλεια του μενού του Cikado ήταν για μένα μια δημιουργική συνάντηση με τη γη, τις μνήμες και την αισθητική του χώρου. Πήρα έμπνευση από το περιβάλλον, έβαλα ένστικτο, τεχνική και συναίσθημα. Κάθε πιάτο έχει λόγο ύπαρξης. Κάθε γεύση, κάτι να σου πει. Με σεβασμό σε όσα έχουν ήδη γραφτεί εδώ, προσπάθησα να προσθέσω τη δική μου πινελιά. Να δημιουργήσω γεύσεις που στέκονται στο σήμερα, αλλά κουβαλούν κάτι διαχρονικό».Η νέα γαστρονομική εποχή φέρνει φρέσκες εμπειρίες στο Porto Carras Meliton 5*, όπου τα 479 δωμάτια και σουίτες με θέα στη θάλασσα, τη μαρίνα ή το golf καλωσορίζουν τους επισκέπτες σε έναν κόσμο γεμάτο φως, χρώματα και γεύση της θάλασσας.Η γαστρονομία συνεχίζει να κυριαρχεί με ξεναγήσεις και οινογευσίες στο, το οποίο λειτουργεί από το 1967 και αποτελεί τον μεγαλύτερο βιολογικό αμπελώνα στην Ελλάδα, όπου η ιστορία των κρασιών του κτήματος ξεδιπλώνεται μέσα από αρώματα, γεύσεις και τη μακρά παράδοση της περιοχής.Την εμπειρία συμπληρώνουν επιπλέον γαστρονομικά concepts του resort, όπως το, το νέο all-day restaurant που το βράδυ μεταμορφώνεται σε σύγχρονη rotisserie με έμφαση στη φωτιά και το μοίρασμα, καθώς και το, το ιταλικό εστιατόριο στη μαρίνα, που φέρνει αυθεντικές γεύσεις της Ιταλίας σε ένα μοναδικό παραθαλάσσιο σκηνικό.Το resort προσφέρει δραστηριότητες για κάθε διάθεση: από γκολφ στο εμβληματικό γήπεδο 18 οπών μέχρι θαλάσσια σπορ και εξερευνήσεις στο ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, ενώ το Spa & Thalassotherapy Center προσκαλεί σε στιγμές ευεξίας και χαλάρωσης με φόντο τη θάλασσα, συνδυάζοντας θεραπευτικές θεραπείες και αισθησιακές εμπειρίες.Τοκαι τολειτουργούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality, μίας από τις κορυφαίες εταιρείες διαχείρισης ξενοδοχείων στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία δημιουργεί εμπειρίες φιλοξενίας με σεβασμό στην αυθεντικότητα και την ποιότητα.