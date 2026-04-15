Τελευταίες παραστάσεις για την «Αλεξάνδρεια» του Φωκά Ευαγγελινού στο Θέατρο Παλλάς

Η θεατρική παράσταση, σε σύλληψη και σκηνοθεσία του, ολοκληρώνει τον κύκλο των επιτυχημένων παραστάσεών της στοστις, έπειτα από μια εντυπωσιακή πορεία με συνεχόμενα sold out και αλλεπάλληλες παρατάσεις λόγω της αυξημένης ζήτησης.Με περισσότερους απόκαι, η «Αλεξάνδρεια» καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες και πιο επιτυχημένες παραγωγές της σεζόν.Οι τελευταίες αυτές παραστάσεις αποτελούν την, για όσους δεν έχουν προλάβει να την παρακολουθήσουν, αλλά και για όσους επιθυμούν να τη ζήσουν ξανά.Με αφορμή την ολοκλήρωση των παραστάσεων στην Αθήνα, η «Αλεξάνδρεια» ταξιδεύει συμβολικά στον τόπο που την ενέπνευσε: την ίδια την, όπου θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης «ALEXANDRIA: THE BIRTH OF A COSMOPOLIS”.Η παράσταση μάς μεταφέρει στην κοσμοπολίτικη Αλεξάνδρεια των αρχών του 20ού αιώνα, όπου μια ακμάζουσα ελληνική κοινότητα ζει και δημιουργεί σε μια πόλη–σταυροδρόμι πολιτισμών. Μέσα από την ιστορία της Άννας, ξεδιπλώνεται ένας κόσμος γεμάτος έρωτα, κοινωνικές αντιθέσεις και ιστορικές ανατροπές.Σύλληψη – Σκηνοθεσία:Κείμενο:Δραματουργική επεξεργασία: