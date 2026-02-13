ΒΡΑΔΙΑ ΤΩΝ ΑΣΣΩΝ: Η Ηλεία τιμά ξανά, τους κορυφαίους της

Η στιγμή που ο ηλειακός αθλητισμός περιμένει όλη τη χρονιά πλησιάζει. Η «Βραδιά των Άσσων 2025» έρχεται την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 στον Πολυχώρο Πολιτισμού του δήμου Ήλιδας για να φωτίσει πρόσωπα, ιστορίες και διαδρομές που απέδειξαν ότι η επιμονή, η συνέπεια και το πάθος οδηγούν στην κορυφή.Η «Βραδιά των Άσσων» εδώ και χρόνια αποτελεί πλέον, έναν διαχρονικό θεσμό που αναδεικνύει πρόσωπα και ομάδες που ξεχώρισαν στον αθλητισμό της Ηλείας. Είναι ένα σημείο συνάντησης γενεών. Ένα μήνυμα προς τη νέα γενιά ότι τα όνειρα χτίζονται με ιδρώτα και χαρακτήρα.Μέσα από μια λαμπρή τελετή απονομών, θα τιμηθούν ξανά οι κορυφαίοι αθλητές και αθλήτριες της χρονιάς που ολοκληρώθηκε, καθώς και ομάδες που διακρίθηκαν σε πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο σε ατομικά όσο και σε ομαδικά αθλήματα.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν απονομές στους κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες της χρονιάς, βραβεύσεις ομάδων που διακρίθηκαν στα πρωταθλήματά τους και ειδικές τιμητικές διακρίσεις σε προσωπικότητες για τη μακρόχρονη και πολύτιμη προσφορά τους.Η Βραδιά των Άσσων δεν αποτελεί μόνο μια τελετή απονομών. Είναι μια δημόσια αναγνώριση του καθημερινού αγώνα πίσω από κάθε επιτυχία. Είναι το δικό μας «ευχαριστώ» σε όσους ιδρώνουν στα γήπεδα, στα στάδια και στα κλειστά γυμναστήρια, εκπροσωπώντας επάξια τον τόπο τους.Η εκδήλωση αποσκοπεί όχι μόνο στην επιβράβευση των επιτυχιών, αλλά και στην ανάδειξη των αξιών που πρεσβεύει ο αθλητισμός: ευγενή άμιλλα, πειθαρχία, συνεργασία και σεβασμό.Είναι μια βραδιά αφιερωμένη στα όνειρα που έγιναν πραγματικότητα. Μια νύχτα που αξίζουν οι πρωταγωνιστές. Μια γιορτή που ανήκει σε όλη την Ηλεία.Στις 27 Φεβρουαρίου, όλοι οι Ηλείοι, εντός και εκτός Νομού αλλά και όλου του κόσμου θα είμαστε ξανά μαζί για να θυμηθούμε ξανά τις μεγάλες στιγμές της χρονιάς που μας πέρασε, τις στιγμές εκείνες που μας έκαναν να νιώσουμε περήφανοι ως Ηλείοι και θέλουμε να τις φυλάξουμε καλά μέσα μας σαν ενθύμια ζωής.