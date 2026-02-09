isintaximou.gr: Η πρώτη ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη εφαρμογή υπολογισμού κύριας και επικουρικής σύνταξης στην Ελλάδα.

Η αυτοματοποιημένη πλατφόρμα αποτελεί μια ανεξάρτητη ελληνική πρωτοβουλία, που προσφέρει στους ασφαλισμένους την προνομιακή δυνατότητα υπολογισμού σε ακριβείς, ρεαλιστικές και εύχρηστες εκτιμήσεις σύνταξης