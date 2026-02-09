isintaximou.gr: Η πρώτη ανεξάρτητη και ολοκληρωμένη εφαρμογή υπολογισμού κύριας και επικουρικής σύνταξης στην Ελλάδα.
Η αυτοματοποιημένη πλατφόρμα αποτελεί μια ανεξάρτητη ελληνική πρωτοβουλία, που προσφέρει στους ασφαλισμένους την προνομιακή δυνατότητα υπολογισμού σε ακριβείς, ρεαλιστικές και εύχρηστες εκτιμήσεις σύνταξης
Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα isintaximou.gr φέρνει στην Ελλάδα ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαλείο, που προσφέρει, σε κάθε ασφαλισμένο, τη δυνατότητα να ενημερωθεί εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα για το συνταξιοδοτικό του μέλλον.
Με απλά βήματα και χωρίς να απαιτείται πρόσβαση σε κρατικά συστήματα, οι χρήστες μπορούν για πρώτη φορά να αποκτήσουν τη ρεαλιστική εικόνα για το ύψος της μελλοντικής τους κύριας και επικουρικής σύνταξης, μέσα από ένα φιλικό, εύχρηστο και διαφανές περιβάλλον.
Ο χρήστης εισάγει βασικά στοιχεία, όπως τα έτη ασφάλισης, τον/τους φορέα/είς ασφάλισής του και τις καταβληθείσες ανά τα έτη μισθολογικές αποδοχές ή εισφορές και το σύστημα, εφαρμόζοντας σύνθετους αναλογιστικούς και λοιπούς οικονομικούς δείκτες, υπολογίζει αυτόματα, το εκτιμώμενο ποσό της κύριας και επικουρικής σύνταξης.
Η υπηρεσία, η οποία έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ανεξαρτησία, την απλότητα και την αξιοπιστία, διατίθεται δωρεάν για τον βασικό υπολογισμό, ενώ η έκδοση premium παρέχει πρόσθετες λειτουργίες που περιλαμβάνουν αναλυτικά σενάρια, με βάση διαφορετικές ημερομηνίες συνταξιοδότησης, αναλόγως του τρόπου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και πρόσβαση σε εξειδικευμένα εργαλεία προβλέψεων, προσφέροντας ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη ενημέρωση.
Επιπροσθέτως, η υπηρεσία προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία στους ήδη απασχολούμενους συνταξιούχους να αποτιμήσουν, μέσω των εργαλείων που διαθέτει η πλατφόρμα, το ύψος της μελλοντικής προσαύξησης που θα λάβουν στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξή τους μετά τον οριστικό τερματισμό της εργασίας τους.
Ο δικηγόρος-εργατολόγος, Δρ. Γεώργιος Κουτσούκος, επικεφαλής της ομάδας των νομικών που συνέπραξε με λοιπούς επαγγελματίες για τη δημιουργία της εν λόγω υπηρεσίας/πλατφόρμας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι να δώσουμε στους πολίτες μια σαφή και έγκυρη εικόνα για το συνταξιοδοτικό τους μέλλον. Η νέα, καινοτόμα υπηρεσία isintaximou.gr φέρνει άμεσα την πληροφόρηση στα χέρια του κάθε ασφαλισμένου, επιτρέποντάς του να λαμβάνει έγκυρες και υπεύθυνες αποφάσεις για τη ζωή του και την οικονομική του πορεία. Μέσα από μια φιλική, εύχρηστη και αξιόπιστη πλατφόρμα, προσφέρουμε πλήρη εικόνα για τα δικαιώματα και τις επιλογές του κάθε χρήστη, ενισχύοντας την αυτονομία και την εμπιστοσύνη του απέναντι στο συνταξιοδοτικό σύστημα.».
Η ψηφιακή πλατφόρμα isintaximou.gr είναι ήδη διαθέσιμη και απολύτως προσβάσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη.
