Η Nova προσφέρει και αυτά τα Χριστούγεννα ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση για όλους στο κορυφαίο περιεχόμενο της EON

Η Nova, προσφέρει για ακόμη μια φορά, αυτά τα Χριστούγεννα, το συναρπαστικό περιεχόμενο της. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτοςοικογένειες και δίνει τη δυνατότητα σε όλη την Ελλάδα έως τις, να απολαύσει το ασύγκριτο περιεχόμενο και τη μοναδική εμπειρία που προσφέρει η πλατφόρμα EON.Μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν για έναν ολόκληρο μήνα το συναρπαστικό περιεχόμενο της Nova με premium αθλητικά γεγονότα από τα κανάλια Novasports & κινηματογραφικά προγράμματα, δημοφιλή θεματικά κανάλια, ελληνικά κανάλια ελεύθερης λήψης και μια μοναδική συλλογή καναλιών για παιδιά.Τοτων αθλητικών καναλιώνείναι διαθέσιμο επίσης δωρεάν, προσφέροντας στους φίλους των sports τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν:Την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών EuroLeague με Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό και φυσικά το μεταξύ τους ντέρμπι στις 2 Ιανουαρίου 2026.Το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου την, τη θεαματική, τηνκαι πολλά άλλα πρωταθλήματα.Η πλατφόρμα EON της Nova προσφέρει. Με το, οι λάτρεις των σπορ απολαμβάνουν ζωντανά στατιστικά, ενημερώσεις, βαθμολογίες και προηγμένες πληροφορίες αγώνων, ενώ ηεξασφαλίζει ένα ασφαλές, φιλικό και προσαρμοσμένο περιβάλλον για παιδιά, με κατάλληλο περιεχόμενο και γονικό έλεγχο. Η πλατφόρμα υποστηρίζει, προσφέροντας μια εύχρηστη, δυναμική και πλήρως εξατομικευμένη τηλεοπτική εμπειρία.Η διαδικασία είναι πολύ απλή! Με μια επίσκεψη στο eon.nova.gr, όλοι μπορούν να αποκτήσουν έναν μοναδικό κωδικό και να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο αποκλειστικό περιεχόμενο της EON.