Το «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζει 10 χρόνια και στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος
Το «Δώρο Αγάπης» της ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζει 10 χρόνια και στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος
Η επετειακή έκδοση με τη «Συνταγή Αγάπης» του Άκη Πετρετζίκη ενισχύει την εκπλήρωση ευχών παιδιών του φιλανθρωπικού οργανισμού
Δέκα χρόνια προσφοράς συμπληρώνει τα φετινά Χριστούγεννα η ΑΒ Βασιλόπουλος με την πρωτοβουλία «Δώρο Αγάπης», μια δράση που συνδέει το γιορτινό τραπέζι με την ουσιαστική στήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη. Φέτος, το «Δώρο Αγάπης» στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, με μία επετειακή έκδοση του κουτιού, προσφέροντας κάτι παραπάνω από τα βασικά υλικά για ένα γιορτινό έδεσμα: τη «Συνταγή Αγάπης» του Άκη Πετρετζίκη και τα βασικά υλικά για την παρασκευή της.
Κάθε αγορά ενισχύει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Το «Δώρο Αγάπης» μπορεί να αγοραστεί ή να τοποθετηθεί στα ειδικά καλάθια συλλογής τροφίμων στα καταστήματα ΑΒ, με την εταιρεία να αναλαμβάνει τη διανομή του σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Το «Δώρο Αγάπης» διατίθεται στην τιμή των 3,99€, χαμηλότερη τιμή αν κάποιος αγόραζε τα προϊόντα μεμονωμένα, λόγω του ξεχωριστού του σκοπού και περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα (βασικά υλικά της συνταγής):
- AB Κάθε Μέρα Επιλογή Φαρίνα
- AB Γάλα Ζαχαρούχο Συμπυκνωμένο
- WORLD'S MARKET Φυστικοβούτυρο Απαλό
- AB Χυμός Φυσικός Πορτοκάλι
Το κουτί είναι διαθέσιμο σε 260 καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο AB Eshop (ab.gr).
Η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει και με το «Δώρο Αγάπης» να είναι όλα εκεί και κάτι παραπάνω!
Κάθε αγορά ενισχύει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος, συμβάλλοντας στην εκπλήρωση ευχών παιδιών που νοσούν από σοβαρές ασθένειες. Το «Δώρο Αγάπης» μπορεί να αγοραστεί ή να τοποθετηθεί στα ειδικά καλάθια συλλογής τροφίμων στα καταστήματα ΑΒ, με την εταιρεία να αναλαμβάνει τη διανομή του σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Το «Δώρο Αγάπης» διατίθεται στην τιμή των 3,99€, χαμηλότερη τιμή αν κάποιος αγόραζε τα προϊόντα μεμονωμένα, λόγω του ξεχωριστού του σκοπού και περιλαμβάνει τα εξής προϊόντα (βασικά υλικά της συνταγής):
- AB Κάθε Μέρα Επιλογή Φαρίνα
- AB Γάλα Ζαχαρούχο Συμπυκνωμένο
- WORLD'S MARKET Φυστικοβούτυρο Απαλό
- AB Χυμός Φυσικός Πορτοκάλι
Το κουτί είναι διαθέσιμο σε 260 καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο AB Eshop (ab.gr).
Η ΑΒ Βασιλόπουλος φροντίζει και με το «Δώρο Αγάπης» να είναι όλα εκεί και κάτι παραπάνω!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE